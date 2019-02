Priložnost za Dončića? Davis poškodovan, pred tekmo zvezd na preglede

Po tem, ko se je znašel sredi odmevnega snubljenja Los Angeles Lakersov in LeBrona Jamesa , a do dogovora z njegovimi New Orleans Pelicansi ni prišlo, je Anthony Davis spet v središču pozornosti, saj je njegov nastop na prihajajoči tekmi zvezd, ki bo ta konec tedna v Charlottu, pod velikim vprašajem. Davis je s poškodbo rame zapustil četrtkov domači obračun z ekipo Oklahoma City Thunder, brez pomoči prvega zvezdnika pa so Pelikani vseeno slavili navdušujočo zmago nad enim najmočnejših moštev v ligi.

Davisa so navijači, trenerji in kolegi igralci s svojimi glasovi uvrstili v prvo peterko Zahoda za "All-Star" konec tedna, in sicer v kategoriji visokih igralcev, kjer je bil blizu uvrstitve na tekmo tudi slovenski as iz vrst Dallas Mavericksov Luka Dončić. Mlademu Ljubljančanu bi se lahko tik pred velikim dogodkom želja o nastopu na osrednji tekmi le izpolnila, je pa že nekaj časa jasno, da se bo pomeril z vrstniki na tekmi vzhajajočih zvezd in v spretnostnem izzivu.

Iz dvorane na dodatne preglede z agentom

Davis je z bolečim izrazom na obrazu in nepremično roko ob polčasu zapustil parket in se nanj ni več vrnil. Kdo ve: morda je že odigral zadnjo tekmo za New Orleans, seveda pa je še bolj vprašljiv njegov nastop na tekmi zvezd. V zvezni državi Louisiana je v četrtek zvečer sicer blestel Julius Randle, ki je ob 33 točkah in 11 skokih tudi odločil tekmo s trema ključnima košema v zadnjih treh minutah. Jrue Holiday (32 točk) se je izkazal tudi z ustavljanjem Paula Georga (28 točk).

25-letni Davis, ki je še nedavno od Pelikanov zahteval, da ga vključijo v menjavo igralcev, je dvorano Smoothie King Center zapustil z agentom Richem Paulomin z njim odšel na dodatne preglede, več naj bi bilo znanega že v petek. "Usoden" je bil dvoboj z Nerlensom Noelom, nad katerim je Davis naredil osebno napako, ko ga je poskusil blokirati. Tekmo je začel v prvi peterki in v 16 minutah prispeval 14 točk in štiri skoke, podaji in blokado. New Orleans je na polčas odšel s prednostjo 66 : 63.

Gentry v jezi zapustil konferenco

"Če vam povem po pravici, je bila ta celotna reč (z odhodom Davisa, op. a.) kot ogenj v smetnjaku,"se je barvito izrazil trener domačih Alvin Gentry."Fantom je težko iti skozi to, skozi kar so šli, da pa nato pridejo sem in premagajo tako kakovostno ekipo ... Zelo sem vesel zanje,"je nadaljeval in nato kar malce izgubil potrpljenje ob ponavljajočih se vprašanjih o zdravstvenem stanju Davisa. "Govoril bom o fantih, ki so igrali. Opravili so izvrstno delo. Našli smo način, kako dobiti tekmo. To je tisto, kar je pomembno,"je še povedal, preden je oddirjal izpred mikrofonov.

Russell Westbrookje niz trojnih dvojčkov podaljšal že na 11. tekmo, dosegel je 44 točk in jim dodal še 14 skokov in 11 podaj, a zapravil ključni met z razdalje v zadnji minuti, ko je Oklahoma poskušala znižati pet točk zaostanka. Po dobljenem skoku domačih poti nazaj za Grome ni bilo več. Westbrook je na večni lestvici tudi presegel legendarnega Garyja Paytona (18.207 točk) kot najboljši strelec v zgodovini franšize. Westbrook je zdaj pri 18.247 točkah.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Orlando Magic ‒ Charlotte Hornets 127:89

Atlanta Hawks ‒ New York Knicks 91:106

New Orleans Pelicans ‒ Oklahoma City Thunder 131:122

