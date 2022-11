Primer 'genitalije' dobil epilog na sodišču

Nato je Hillary Cauthen javno objavila svoje obtožbe in novembra tožila ekipo, češ da jo je opozorila na njegova dejanja že mesece prej, pa v vodstvu San Antonia niso ničesar storili. Njen odvetnik Tony Buzbee je v izjavi za Express-News dejal, da sta se zdaj "stranki dogovorili, da bosta rešili to zadevo" .

Tudi pri Spurs so objavili izjavo za javnost, v kateri pravijo, da so, odkar so izvedeli za obtožbe, "sprejeli in še sprejemajo ukrepe za zagotovitev, da se vse vpletene strani obravnavajo dostojanstveno in spoštljivo".

"Vemo, da to dolgujemo zdravnici Cauthen, našim igralcem, osebju in naši skupnosti," so zapisali pri Spurs in dodali: "To je priložnost za učenje in obenem tista priložnost, za katero smo prepričani, da nam bo omogočila boljše napredovanje."

Nadaljnje podrobnosti poravnave za zdaj niso znane, pa navaja francoska tiskovna agencija AFP.