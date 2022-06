Dragić in Dončić dobila zeleno luč za nastope, reprezentanca brez Čančarja

"Na žalost Vlatko Čančar še ni povsem okreval po poškodbi in želimo si, da bo povsem pripravljen za evropsko prvenstvo, tako da bo tokratni cikel izpustil. Zavedamo se, da smo februarja odigrali pod pričakovanji in smo bili precej razočarani. Verjamem, da smo se iz tega kaj naučili. Zaenkrat je primarni cilj tekma s Hrvaško. Vedno si želimo igrati pred polnimi Stožicami, saj so navijači vsakič naš šesti igralec. Sedaj je naša obveza, da odigramo tako, kot navijači od nas pričakujejo. Želimo igrati košarko, ki nas je krasila minulo poletje," pravi selektor Aleksander Sekulić.

Na uvodnem reprezentančnem treningu se je zbralo 11 košarkarjev. Strokovni štab zaenkrat pogreša NBA igralca Gorana Dragića in Luko Dončića ter Žana Marka Šiška , ki v teh dneh še igra finale nemškega prvenstva (v finalu igrata Alba iz Berlina in münchenski Bayern, Alba vodi z 2:0 v zmagah). Reprezentanca je tik pred začetkom kvalifikacijskega cikla ostal brez Vlatka Čančarja , ki še ni povsem okreval po poškodbi in še ni pripravljen za reprezentančne napore.

"Pred dnevi smo od lige NBA dobili obvestilo, da so z mednarodno košarkarsko zvezo FIBA dosegli dogovor glede udeležbe igralcev v poletnih reprezentančnih aktivnosti. Igralec lige NBA lahko, ob predpostavki sklenjenega zavarovanja, s svojo reprezentanco sodeluje na dveh od treh reprezentančnih aktivnostih, ki so pred nami. Če želi igralec z reprezentanco sodelovati tudi na tretji, mora za to dobiti dodatno zeleno luč svojega kluba, nato pa mora nastop odobriti še vodstvo lige," je ob zboru reprezentance razkril direktor reprezentance Matej Likar .

Potem ko s strani Fibe dolgo časa ni bilo konkretnih informacij glede plačila zavarovalnin za igralce lige NBA, je dokumentacija v zadnjih dneh le prispela do košarkarskih zvez. Goran Dragić in Dončić sta tako dobila tudi uradno dovoljenje za nastop v reprezentančnem dresu, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Dragić, ki je v tem trenutku prost igralec se bo ekipi pridružil v četrtek, igralci lige NBA pod pogodbo pa se ekipnim pripravam lahko priključijo 27. junija. Kot kaže glede na zadnje informacije, bo lahko reprezentanci pomagal tudi Klemen Prepelič , ki je okreval po poškodbi roke.

Slovenski reprezentanti so po novembrskih zmagah nad Hrvaško in Švedsko februarja doživeli dva poraza proti finski izbrani vrsti. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.

''Verjetno bi mi ustrezal še kakšen dan počitka, a reprezentanca je vedno velika čast in je prisotna dodatna energija, ko se s fanti zberemo. Komaj čakamo na tekme in verjamemo, da smo sposobni novih dobrih rezultatov. Zavedamo se, da v tem kvalifikacijskem ciklu potrebujemo dve zmagi. Trenutno smo osredotočeni na tekmo s Hrvaško in storili bomo vse, da jo pričakamo dobro pripravljeni. Dodaten motiv bo vsekakor polna dvorana. Slovenski navijači so vedno zelo glasni in tudi tokrat nam bodo zelo v pomoč, pa je dejal Gregor Hrovat.

Slovence najprej čaka tekma proti Hrvaški 30. junija, ki bo tudi poslovilna tekma zlatega kapetana Gorana Dragića, nato pa jih čaka tekma proti Švedski. Poleg tretjega kvalifikacijskega cikla bosta konec avgusta na sporedu prvi tekmi četrtega dela kvalifikacij, od 1. do 18. septembra pa reprezentanco v Nemčiji čaka nastop na evropskem prvenstvu.