Prišel je dan D: Dončić bo podpisal novo pogodbo

Luka Dončić je na račun podpisa nove pogodbe z Los Angeles Lakersi pred enim tednom odpotoval v Združene države Amerike. Kljub temu da do tega še ni prišlo, so svetovni športni mediji v preteklih dneh veliko pisali o slovenskem zvezdniku. Prvič 28. julija, ko je zablestel na naslovnici revije Men's Health in z njo opravil daljši pogovor, nato pa še tri dni kasneje, ko je na turnirju The One navdušil z metom s tribune.

Zdaj je slovenski košarkarski as končno dočakal dan, zaradi katerega je odpotoval čez lužo. Če ne bo prišlo do večjega presenečenja, bo Dončić z Los Angeles Lakersi podpisal štiriletno pogodbo, ki mu bo prinesla 196 milijonov evrov (49 milijonov na sezono). Upravičen je tudi do triletne pogodbe za 141 milijonov (47 milijonov na sezono).

Zakaj bi podpisal krajšo pogodbo za manj denarja? V primeru, da se odloči za triletno pogodbo, se bo ta iztekla leta 2028, ko bo Dončić v Ligi NBA dopolnil 10 let. Takrat bo upravičen do podpisa petletne pogodbe, ki bi mu prinesla vrtoglavih 360 milijonov (72 milijonov na sezono).