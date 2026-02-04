Naslovnica
Košarka

Prišel v zameno za Dončića, zdaj zapušča Dallas

Dallas, 04. 02. 2026 20.45 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Anthony Davis in Luka Dončić

Košarkarska ekipa Dallas Mavericks je lani izpeljala eno najbolj šokantnih zamenjav v zgodovini Lige NBA, ko je Luko Dončića v zameno za Anthonyja Davisa poslala v Los Angeles. Teksaška ekipa se je po dobrem letu dni poslovila od ameriškega zvezdnika, ki bo poslej igral za moštvo Washington Wizards.

V trgovino med Dallasom in Washingtonom je vključenih kar osem igralcev. Desetkratni udeleženec tekme zvezd Anthony Davis se po poročanju ESPN-a seli v ameriško prestolnico, v Teksas pa prihajajo Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III ter še dva košarkarja iz prvega kroga in trije košarkarji iz drugega kroga nabora. Dobro obveščeni novinar Shams Charania navaja, da je ekipa iz Washingtona pridobila tudi Jadena Hardyja, D'Angela Russella in Danteja Exuma.

Luka Dončić in Anthony Davis
Luka Dončić in Anthony Davis
FOTO: AP

Telički so od začetka lanskega novembra, ko so odpustili osovraženega generalnega managerja Nica Harrisona, iskali možnosti za odhod 32-letnega Davisa. Za ta korak so se odločili zaradi nezadovoljstva navijačev po lanski menjavi z Luko Dončićem.

Preberi še 365 dni Dončića v mestu angelov

Davis, ki je od začetka leta odsoten zaradi poškodbe, je v tej sezoni odigral 20 tekem, na njih pa je v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka, 2,8 asistence in 1,7 blokade.

Preberi še Konec sezone za poškodovanega Davisa? Ne, če bo znova zamenjan

Ekipa iz Washingtona je tako pripeljala še enega s poškodbami "načetega" igralca, pred Davisom je v svoje vrste zvabila tudi dosedanjega zvezdniškega branilca Atlante Hawks Traeja Younga, ki pa je na prisilnem bolniškem dopustu že od decembra lani.

Anthony Davis
Anthony Davis
FOTO: AP

Dallas je z razmerjem zmag in porazov 19-31 na 12. mestu zahoda, Washington (13-36) pa je na predzadnjem mestu vzhoda. Pred koncem roka za menjave se obetata še posla z dvema velikima zvezdnikoma. Za spremembo sredine si prizadevata tudi Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) in Ja Morant (Memphis Grizzlies).

košarka liga nba anthony davis menjava dallas mavericks luka dončić

Ljubljančani po nujno zmago za ohranitev tretjega mesta

Frincko
04. 02. 2026 21.44
Obramba prinaša zmage, če ni Mister Stekleni
Odgovori
0 0
Voly
04. 02. 2026 21.11
Kje ste zdaj vsi pametnjakoviči, ki ste trdili, da je Dallas naredil dober pose pri šokantni menjavi Dončičal? Če ne bi imeli srečo in se po žrebu dokopali do Flagga, bi bili sedaj najslabša ekipa v ligi!
Odgovori
+8
8 0
