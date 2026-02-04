Prišel v zameno za Dončića, zdaj zapušča Dallas

V trgovino med Dallasom in Washingtonom je vključenih kar osem igralcev. Desetkratni udeleženec tekme zvezd Anthony Davis se po poročanju ESPN-a seli v ameriško prestolnico, v Teksas pa prihajajo Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham in Marvin Bagley III ter še dva košarkarja iz prvega kroga in trije košarkarji iz drugega kroga nabora. Dobro obveščeni novinar Shams Charania navaja, da je ekipa iz Washingtona pridobila tudi Jadena Hardyja, D'Angela Russella in Danteja Exuma.

Luka Dončić in Anthony Davis FOTO: AP

Telički so od začetka lanskega novembra, ko so odpustili osovraženega generalnega managerja Nica Harrisona, iskali možnosti za odhod 32-letnega Davisa. Za ta korak so se odločili zaradi nezadovoljstva navijačev po lanski menjavi z Luko Dončićem.

Davis, ki je od začetka leta odsoten zaradi poškodbe, je v tej sezoni odigral 20 tekem, na njih pa je v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka, 2,8 asistence in 1,7 blokade.

Ekipa iz Washingtona je tako pripeljala še enega s poškodbami "načetega" igralca, pred Davisom je v svoje vrste zvabila tudi dosedanjega zvezdniškega branilca Atlante Hawks Traeja Younga, ki pa je na prisilnem bolniškem dopustu že od decembra lani.

Anthony Davis FOTO: AP