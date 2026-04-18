Prišel, videl in ni zmagal: Sekulić debitiral s porazom in ostal brez končnice

Dubaj novopečenega trenerja Aleksandra Sekulića in igralca Klemna Prepeliča je zasedel 11. mesto. slovenski reprezentant v dobrih 15 minutah zadel dva prosta meta, zgrešil štiri trojke, v statistiko pa vpisal dva skoka, dve asistenci in ukradeno žogo, pa mu za nadaljevanje evropske sezone ne bi pomagala niti zmaga. Ob uspehu proti Valencii bi moral za dodaten dvoboj imeti pomoč Efesa. Slednji bi moral premagati Panathinaikos, toda bil je daleč od tega, saj so Grki zmagali kar s 97:62. Najboljši strelec tekme je bil s 24 točkami Nikolaos Rogkavopoulos.

Visoko zmago je zabeležila tudi Barcelona. S 95:69 je premagala Bayern, Nemce je še zadnjič v evroligi vodil srbski strokovnjak Svetislav Pešić, ki se poslavlja od trenerske kariere. Barcelona v prvi četrtini ni bila prepričljiva, nato pa je iz minute v minuto večala vodstvo, največ je k temu prispeval Will Clyburn, dosegel je 22 točk, vknjižil pa še sedem skokov in pet asistenc. Pod košem je kraljeval Youssoupha Fall, ki je zbral kar 12 skokov.

Aleksander Sekulić FOTO: Fiba

Monaco je bil prepričljivo s 105:85 boljši od Hapoela, Jaron Blossomgame je k zmagi prispeval 30 točk, izraelski ekipi pa ni pomagalo 11 skokov Dana Oturuja. Moses Wright je bil najzaslužnejši za zmago Žalgirisa nad Parizom (85:79), zbral je 16 točk in kar 18 skokov, njegov statistični indeks je bil 43. Izidi, zadnji krog:

Asvel Villeurbanne - Fenerbahče 76:81 Maccabi Tel Aviv - Virtus Bologna 85:89 Olympiakos - Armani Milano 85:76

(Josh Nebo 3 točke, 8 skokov v 16:05 minute za Milano) Partizan - Baskonia 91:79

(Stefan Joksimović ni bil v kadru Baskonie, Vit Hrabar ni bil v kadru Baskonie) Real Madrid - Crvena zvezda 103:82 Dubaj - Valencia 85:95

(Klemen Prepelič 2 točki, 2 skoka, 2 asistenci, ukradena žoga za Dubaj) Žalgiris - Pariz 85:79 Monaco - Hapoel Tel Aviv 105:85 Panathinaikos - Anadolu Efes 97:62 Barcelona - Bayern München 95:69