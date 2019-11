'Tekmi z Grčijo in Bolgarijo prinesli veliko dobrega'

Košarkarice so z odliko opravile uvodno tretjino naloge na poti do tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo. Čeprav močno oslabljene, saj sta manjkali dve članici začetne peterke, poškodovani Eva Lisec in Shante Evans, so Slovenke zabeležile dve zmagi in so vodilna reprezentanca skupine A.

Nika Barić FOTO: Fiba Slovenke so pred dnevi v Celju s 70:64 premagale na papirju najmočnejšo ekipo v skupini, Grčijo, nato pa so bile na gostovanju v Sofiji boljše še od Bolgarije z 72:64. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo se nadaljujejo čez leto dni. Slovenke bodo v drugem ciklu obakrat gostovale. Kvalifikacije za eurobasket, ki bo v Španiji in Franciji, se bodo nadaljevale novembra 2020, ko bodo varovanke selektorja Damirja Grgića gostovale na Islandiji in v Grčiji. V četrtek, 12. novembra 2020 se bodo najprej v tretjem kolu pomerile z Islandijo ter v nedeljo, 15. novembra 2020 še z Grčijo. Na evropsko prvenstvo se bodo uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najbolje drugouvrščenih reprezentanc. "Ob prihodu na priprave sem dejala, da sem prišla po dve zmagi in zelo sem srečna, da smo te dve zmagi tudi dosegle. Morda je zaradi nekoliko slabše predstave v Bolgariji malce grenkega priokusa, a sem res vesela, da se je razpletlo tako, kot sem si zadala v glavi. Sta pa tekmi za našo reprezentanco prinesli res veliko. Manjkali sta nam dve ključni igralki pod samim obročem, ki pa so ju preostale visoke punce uspešno nadomestile. Zdržale so ves pritisk, se uspešno kosale z veliko izkušenejšimi igralkami in velika pohvala ekipi za uspešen začetek kvalifikacij," je za uradno spletno stran krovne košarkarske zveze povedala Nika Barić.