Košarka

'Pritisk rezultata? To je privilegij, ki ga želim čutiti'

Koper, 24. 02. 2026 13.01 pred 53 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.J.
Aleksander Sekulić

Slovenski košarkrji so s polovičnim uspoehom začeli kvalifiakcije za anstop na anseldnjem EP. Prav zato je naseldnji ciklus kvalifikacij še kako pomemben. Morda že ključen. tega se zaveda tudi seletor Slovencev Aleksander Sekulić, ki z visoko pomembnostjo označuje obračuna s Češko. Čehi, imajo po dveh tekmah popoln točkovni izkupiček.

Slovenci so v uvodnem novembrskem ciklu po podaljšku v Kopru s tesnih 93:94 izgubili z Estonci in v Stockholmu s 94:83 premagali Švede. Na lestvici je vodilna Češka z dvema zmagama, Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Za konec prvega dela kvalifikacij bo Slovenija v petek, 3. julija igrala v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija gostila Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je doslej štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

Reprezentanco Aleksandra Sekulića za drugi cikel kvalifikacija za SP v Katarju sestavljajo Miha Cerkvenik, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.

košarka slovenija češka kvalifikacije

Frjo123
24. 02. 2026 14.09
Dajte prosim vsaj enkrat prebrati, preden karkoli objavite, ker tole postaja neberljivo. "Slovenski košarkRji so s polovičnim uspOEhom začeli kvalifiAKcije za ANstop na ANseldnjem EP. Prav zato je nasELdnji ciklus kvalifikacij še kako pomemben. Morda že ključen(.) tega se"
Odgovori
0 0
mojcd
24. 02. 2026 14.03
danes ma roj dan by the way
Odgovori
0 0
mojcd
24. 02. 2026 14.02
A mi mamo to nek nacionalni problem da ne moremo tujega selektorja meti al kako?
Odgovori
0 0
Anion6anion
24. 02. 2026 13.57
Komedija!
Odgovori
0 0
Amor Fati
24. 02. 2026 13.30
Na KZS se ne ve več kdo ga pije in kdo ga plača. Ne zavajajte.
Odgovori
+0
1 1
Kriss slo
24. 02. 2026 13.47
dej bodi tiho ti id..ot..na kzs ocitno delajo dobro ,ker v mladinskih selekcijah prihajamo v medalje,medtem ko s clani,kateri v 90% evrolige povohali niso,pa prihajamo v izlocilne boje..ne vem ker dru teb ni jasn razn to ,da je ocitno ,da je tvoj paradni sport zenski skoki
Odgovori
0 0
kala 09
24. 02. 2026 13.27
Ta se pa bori za svoj stolček.
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
24. 02. 2026 13.47
tko kot se ti boris z minimalcem
Odgovori
0 0
bibaleze
