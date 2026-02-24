'Pritisk rezultata? To je privilegij, ki ga želim čutiti'

Slovenci so v uvodnem novembrskem ciklu po podaljšku v Kopru s tesnih 93:94 izgubili z Estonci in v Stockholmu s 94:83 premagali Švede. Na lestvici je vodilna Češka z dvema zmagama, Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Za konec prvega dela kvalifikacij bo Slovenija v petek, 3. julija igrala v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija gostila Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.