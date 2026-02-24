'Pritisk rezultata? To je privilegij, ki ga želim čutiti'

Slovenci so v uvodnem novembrskem ciklu po podaljšku v Kopru s tesnih 93:94 izgubili z Estonci in v Stockholmu s 94:83 premagali Švede. Na lestvici je vodilna Češka z dvema zmagama, Estonija in Slovenija sta zabeležili zmago in poraz, Švedska je še brez zmage. Za konec prvega dela kvalifikacij bo Slovenija v petek, 3. julija igrala v Estoniji in v ponedeljek, 6. julija gostila Švedsko. Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. Drugi del kvalifikacij se bo začel konec avgusta.
20. izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca je doslej štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih.
Reprezentanco Aleksandra Sekulića za drugi cikel kvalifikacija za SP v Katarju sestavljajo Miha Cerkvenik, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Luka Ščuka.
