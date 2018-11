Dončić še korak bliže svojim navijačem

Privrženci Luke Dončića lahko od danes kupite koledar s fotografijami svojega idola. 19-letni košarkar, ki z atraktivnimi potezami navdušuje ljubitelje tega športa po vsem svetu, je ta trenutek najbolj vroča slovenska blagovna znamka v svetu športa. Kljub slavi svoje domovine ni pozabil, vsi artikli, ki jih bo prodajal na svoji spletni strani, so narejeni v Sloveniji.

"Za spletno stran sem se odločil, ker sem želel, da vsi, ki me spremljajo, vse najdejo na enem mestu. Poročila s tekem, moje statistike, najlepše akcije, seveda pa boste prvi izvedeli tudi kakšno podrobnost iz mojega življenja izven parketa. Predvsem se mi zdi pomembno, da bo spletna stran združila moje oboževalce z vsega sveta. Veseli me, da vam bom v spletni trgovini lahko ponudil različne izdelke, ki so nastali tudi pod mojo idejno zasnovo in vam jih bom z veseljem predstavil. Na samem začetku je to moj prvi koledar," je povedal ob vzpostavitvi spletne strani.

Luka Dončić s koledarjem za leto 2019.

Spletna stran Luke Dončića je zaživela danes, zaenkrat je na voljo le koledar, formata 480 * 680 milimetrov, kmalu pa naj bi dodali tudi majice, sledili pa bodo še mnogi drugi artikli. Koledar je plod slovenskega dela, izdelali so ga v Abo grafiki. "Natisnili smo kar nekaj koledarjev, ampak Luka Dončič je hudo povpraševanje, vsi so čisto navdušeni. Hoteli so narediti nekaj slovenskega, nekaj velikega, nekaj prav posebnega," je za 24ur.com povedalaBarbara Vidergar Klarič iz omenjenega podjetja. Ob lansiranju spletne trgovine je Dončić posnel tudi spodnji video posnetek, na katerem je razkril nekaj podrobnosti iz svojega življenja.

