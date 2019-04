Priznani komentator in analitik: Luka je novinec leta in pika

Da je Luka Dončićvelik talent in igralec, ki se v ligi NBA pojavi na vsakih deset ali več let, je prepričan priznani komentator televizijske hiše ESPN in košarkarski analitik za SportsCenter, Stepehen A. Smith. Zanj namreč ni dvoma, da si slovenski košarkarski dragulj za prikazano v letošnji sezoni, v kateri je branil barve Dallas Mavericksov, zasluži prestižni nagrado ROTY, ki jo prejme najboljši novinec leta. Čeprav je ob koncu sezone na košarkarskih parketih onstran Atlantik blestel tudi Trae Young, je v očeh Smitha zmagovalec samo eden. Je pa zanimivo, da se za prestižno nagrado borita košarkarja, ki sta bila na naboru izbrana s strani nasprotnih franšiz. Luko je namreč zbrala Atlanta, Younga pa Dallas, a je nemudoma prišlo do menjave. Ostalo je zgodovina, pravijo.

"Trae Young je poseben talent, o tem ni nobenega dvoma. Atlantinikakor ni žal, da so ga izbrali in mislim, da jim tudi ni. Toda zame ni nobenega dvoma. Spremljal sem celotno sezono in brez dvoma je novinec leta Luka Dončič. Na začetku sezone, ko so bile tekme pomembne, je počel to, kar je počel. In to je počel skoraj celotno sezono. Njegove številke so boljše, od številk Younga. In Luka je to počel, ko se je Dallas še boril za nekaj. Trae pa je imel na začetku veliko težav s privajanjem, nato pa se je ustalil in bil zelo dober v zaključku sezone," je uvodoma v svoji pogovorni oddaji dejal Smith. ki je prepričan, da bosta oba košarkarja še naslednjih deset let krojila vrh v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

"Trae je malce zaostril bitko za novinca leta in zaradi tega si zasluži visoko oceno. Je vzhajajoča zvezda lige NBA in v prihodnjih letih bomo zagotovo videli velike reči s strani Traeja Younga. Ne bomo pa videli, da bo postal novinec leta, ker to, pač ni res. To je brez dvoma Luka Dončić. To je pokazal na začetku sezone, to je pokazal na sredini sezone in to je pokazal do neke mere tudi proti koncu sezone. Luka je konstanto počel neverjetne stvari na pomembnih tekmah in ne na nepomembnih tekmah ob koncu sezone, kot je to počel Young. Luka Dončić je novinec leta v ligi NBA. Pika," udarno zaključi Smith, ki tako ni skrival, da je velik oboževalec 20-letnega Ljubljančana, ki je po naporni sezoni, v kateri se ni uspel uvrstiti v končnico, še pred odhodom na zaslužen odmor, obiskal stare prijatelje v Madridu.