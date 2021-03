Prodaja dresov v ligi NBA: Dončić le za LeBronom Jamesom

James in Dončić (oba na fotografiji) med decembrsko tekmo rednega dela sezone lige NBA v Los Angelesu.

Luka Dončić, ki pri komaj 22 letih nastopa v svoji tretji sezoni v NBA, je drugič zaporedoma igral na tekmi zvezd in hitro pleza po hierarhični lestvici v ligi NBA, še piše The Spun. V povprečju dosega po 28 točk in 9,1 podaje na tekmo.

V "top 3" med košarkarji NBA z najbolje prodajanimi dresi v prvi polovici sezone 2021 je še zvezdnik Brooklyn Netsov Kevin Durant, najboljši trojici pa sledita ameriški zvezdnik Golden State Warriorsov, Stephen Curry, in zvezdnik Milwaukee Bucksov, Grk Giannis Antetokounmpo.

Najbolj priljubljena ekipa v ligi pa je, sodeč po prodaji dresov in drugih športnih artiklov, Los Angeles Lakers. Dončićeva ekipa Dallas Mavericks je kljub Ljubljančanovi priljubljenosti šele na osmem mestu med košarkarskimi navdušenci.