Prostora za napake ni več: Portoriko in Tunizija za biti ali ne biti

Skupina C svetovnega prvenstva v košarki je imela pred začetkom prvenstva jasnega favorita. Španija je na prvih dveh tekmah brez večjih težav premagala Tunizijo in Portoriko, v zadnjem krogu pa ji Iran ne bi smel predstavljati previsoke ovire. O drugem potniku v nadaljevanje tekmovanja, kjer se bo zmagovalec srečal z Italijo in Srbijo, pa bo odločal današnji obračun med Portorikom in Tunizijo.

Reprezentanca Portorika je na dosedanjih obračunih prikazala dva različna obraza. Na uvodnem obračunu so se vse do zadnje četrtine, ki so jo dobili z 32:16, mučili z Iranom, v drugem pa Špancem drago prodali svojo kožo. O uspehu karibske reprezentance bo odločala dnevna forma Davida Huertasa, osmega strelca prvenstva, ki je Irancem nasul 32 točk, a jih je proti Špancem zmogel zgolj sedem. Veliko več bodo pričakovali tudi od branilca Garryja Browneja, ki mu strelska forma (8 zadetih metov v 26 poskusih) ne more biti najbolj v ponos. Prvo ime srečanja bo zagotovo Dallasov center Salah Mejri. Pri Tunizijcih ni dvoma, kateri igralec je tisti, v katerega selektor Mario Palma polaga največ upov. Član ekipe Dallas Mavericks Salah Mejri je najboljši strelec, skakalec in bloker svojega moštva. Proti Iranu je 33-letni center dosegel 22 točk, 15 skokov in pet blokad, kar mu je na svetovnih prvenstvih uspelo kot prvemu v tem stoletju. Tunizijci so se po ’španski lekciji’ pobrali in vknjižili prepričljivo zmago proti Iranu. Odločale bodo malenkosti, a statistika je vendarle na strani Portorika, ki je dobil šest od zadnjih osem srečanj z afriškimi ekipami, Tunizijci pa proti katerikoli reprezentanci iz ene izmed ameriških celin še ne pozna uspeha. SP v košarki (M): Portoriko - Tunizija tekma lestvica rezultati