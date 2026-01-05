'Proti Bahčešehirju bomo potrebovali slehernega navijača'

Po prepričljivi zmagi v ligi ABA minulo soboto proti neugodnemu Spartaku iz Subotice (86:65) so se v taboru Cedevite Olimpije z mislimi že usmerili k torkovi preizkušnji v evropskem pokalu.

Ta jim prinaša obračun s turškim prvoligašem Bahčešehirjem, ki je zmaje na prvi tekmi brez težav ugnal z 92:76. "K nam prihaja zelo dobra ekipa, ki je v zadnjem krogu turškega prvenstva zmagala s kar 40 točkami razlike. Ljubiteljem košarke bi bilo lahko žal, če ne pridejo v torek v Stožice – zaradi kakovosti nasprotnika in tudi zaradi naše igre. Podporo navijačev si zaslužimo in jo tudi zelo potrebujemo. Na obračunu s Turki bo pomemben sleheren navijač," dan pred tekmo v Stožicah poudarja 55-letni črnogorski strokovnjak, ki se je v nekaj dneh poslovil od dveh svojih visokih košarkarjev.