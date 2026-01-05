Naslovnica
'Proti Bahčešehirju bomo potrebovali slehernega navijača'

Ljubljana, 05. 01. 2026 13.39

Avtor:
A.V.
Zvezdan Mitrović

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je ena od najpomembnejših tekem v dozdajšnjem delu sezone. V 13. krogu evropskega pokala se bodo varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića v Stožicah pomerili z močno zasedbo turškega Bahčešehirja, ki si po odigranih 12 tekmah v skupini A z razmerjem zmag in porazov 8-4 deli drugo mesto prav z oranžnimi zmaji. Slednji si želijo polnih stoženskih tribun, kar je pred torkovo zahtevno nalogo izpostavil tudi uspešni strateg Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.

Po prepričljivi zmagi v ligi ABA minulo soboto proti neugodnemu Spartaku iz Subotice (86:65) so se v taboru Cedevite Olimpije z mislimi že usmerili k torkovi preizkušnji v evropskem pokalu.

Ta jim prinaša obračun s turškim prvoligašem Bahčešehirjem, ki je zmaje na prvi tekmi brez težav ugnal z 92:76. "K nam prihaja zelo dobra ekipa, ki je v zadnjem krogu turškega prvenstva zmagala s kar 40 točkami razlike. Ljubiteljem košarke bi bilo lahko žal, če ne pridejo v torek v Stožice – zaradi kakovosti nasprotnika in tudi zaradi naše igre. Podporo navijačev si zaslužimo in jo tudi zelo potrebujemo. Na obračunu s Turki bo pomemben sleheren navijač," dan pred tekmo v Stožicah poudarja 55-letni črnogorski strokovnjak, ki se je v nekaj dneh poslovil od dveh svojih visokih košarkarjev.

Umoja Gibson si želi polnih stoženskih tribun na obračunu proti zvezdniškemu Bahčešehirju.
Umoja Gibson si želi polnih stoženskih tribun na obračunu proti zvezdniškemu Bahčešehirju.
FOTO: Aljoša Kravanja

V slovo sta namreč pomahala Grk Nikos Chougkaz in Američan William McNair Jr.

"Zelo motiviran sem pred tekmo proti Bahčešehirju. Gre za zelo kakovostno ekipo, ki ima ogromno orožij na vseh igralnih položajih. Mi moramo ostati zvesti sebi in nadaljevati z igro, ki jo kažemo skozi celotno sezono. Če ohranimo ta ritem, se lahko nadejamo dobre predstave," pa sporoča s 30 točkami najučinkovitejši posameznik zmajev ob zadnji regionalni zmagi proti Spartaku Umoja Gibson.

košarka cedevita olimpija evropski pokal bahčešehir zvezdan mitrović

