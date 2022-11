Proti Izraelu in Nemčiji brez Nikolića in Hrovata

Poleg reprezentantov, ki imajo klubske obveznosti oziroma okrevajo po poškodbah, bo zaradi kratkoročne pogodbe z novim klubom ter posledično obveznostmi, ki jih ima do delodajalca, tokratno reprezentančno akcijo primoran izpustiti tudi Aleksej Nikolić . V zasedbi v novembrskem ciklu še ne bo Gregorja Hrovata . Osemindvajsetletni branilec, ki odlično igra v francoskem Dijonu, je pred dnevi opravil pogovor s selektorjem Aleksandrom Sekulićem in bo reprezentanci na voljo pri naslednjih aktivnostih.

Slovenija za uvrstitev na SP, ki bo avgusta in septembra prihodnje leto na Filipinih, glede na razplet v prejšnjih kvalifikacijah potrebuje še dve zmagi iz preostalih štirih tekem. V februarskem ciklu jo čakata še preizkušnji z Estonijo v gosteh ter doma z Izraelom. "Pred nami je nadaljevanje kvalifikacij za SP in čakata nas dve izjemno zahtevni ter pomembni tekmi, ki že lahko prineseta vozovnico za nastop na prvenstvu. V primerjavi s poletjem se bomo zbrali v precej spremenjeni zasedbi, kar nam sicer nekoliko otežuje kontinuiteto dela. A ne glede na to, večina igralcev je bila v zadnjem obdobju že del te reprezentance in pozna sam sistem, s prilagajanjem ne bi smeli imeti težav. Hkrati verjamem, da bodo tudi novinci vlili dodatno energijo. Upam, da bodo igralci dobro klubsko formo prenesli tudi v reprezentančni dres," je v izjavi za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Aleksander Sekulić .

Slovenska izbrana vrsta se bo zbrala v nedeljo zvečer. V ponedeljek bodo s treningi pred sredinim odhodom v Izrael začeli Žiga Samar , Edo Murić , Gregor Glas , Jakob Čebašek , Jurij Macura , Robert Jurković in Bine Prepelič , ki so bili del ekipe v poletnih reprezentančnih akcijah, v reprezentančno zasedbo se vračajo Jan Špan , Miha Lapornik , Luka Lapornik , Blaž Mahkovic in Jordan Morgan , novinca pa sta Urban Klavžar in Leon Stergar .

Slovenija je v dosedanjem delu kvalifikacij zabeležila pet zmag in tri poraze. Na uvodu je lanskega novembra ugnala Hrvaško in Švedsko, letošnjega februarja je dvakrat izgubila proti Finski, za konec prvega dela pa še drugič ugnala Hrvaško in Švedsko. Drugi del je avgusta začela z domačo zmago na Estonijo ter bila na zadnjem kvalifikacijskem obračunu poražena v Nemčiji.

Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska, slednja si je kot prva in zaenkrat edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, sedem zmag in en poraz. Slovenija je na tretjem mestu zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zabeležila dve zmagi in šest porazov. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc oz. prve tri ekipe iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

Vstopnice za domači dvoboj proti Nemčiji 14. novembra ob 18. uri v koprski Bonifiki je moč dobiti na prodajnih mestih Eventima in Petrola. Pred tem, 11. novembra, ob 13. uri po slovenskem času, bo v Tel Avivu še tekma z Izraelom.