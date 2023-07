Prva Kanadčanka v Celju

Krilna košarkarica Niyah Becker je že od svojega 16. leta članica kanadskih reprezentančnih selekcij. Leta 2016 je na svetovnem prvenstvu do 17 let v Zaragozi s Kanado osvojila 7. mesto, leta 2018 se je na mladinskem ameriškem prvenstvu (U 18) v Mehiki okitila s srebrnim odličjem, leta 2019 pa je na svetovnem prvenstvu do 19 let osvojila 6. mesto. Niyah je v lanskem in letošnjem letu del programa kanadske članske reprezentance. Letos je bila tako del skupine petnajstih igralk, ki so oddelale celotne priprave za nastop na ameriškem prvenstvu, ki se je pred dnevi končalo v Mehiki, a se ob zadnjem rezu pred prvenstvom ni prebila med dvanajsterico za nastop na prvenstvu.