Prva odpoved tekme zaradi covida-19 v Evroligi

V sredo so bile tako odigrane zgolj tri tekme. Vodilna Barcelona je po velikem preobratu v zadnji četrtini in podaljšku ohranila stoodstotni izkupiček na domačem parketu, premagala je Unics Kazan s 111:109, Alba je v Berlinu ugnala Monaco (92:84), aktualni prvak Evrolige Anadolu Efes pa je po zaslugi MVP prejšnje sezone Vasilija Micića pred domačimi gledalci v zadnji sekundi strl Crveno zvezdo.

Po vesteh iz Milana je okuženih šest članov ekipe, štirje igralci in dva člana strokovnega štaba. Po pravilih Evrolige je lahko vsaka tekma zaradi covida-19 prestavljena največ trikrat.

Srbski reprezentant, ki je bil pred leti član beograjskega kluba, je od zaostanka Anadolu Efesa tri minute pred koncem s 74:81 dosegel deset točk, vključno z dvema prostima metoma sekundo pred koncem za končni rezultat 84:83. Micić je vseh 21 točk (met iz igre 6:9) dosegel v drugem polčasu.

Prav tako napeta in izenačena je bila tekma v Barceloni. Gostje iz Rusije so na začetku zadnje četrtine vodili s 77:57, na koncu pa so sklonjenih glav zapustili parket. Nikola Mirotić (28 točk) je izsilil podaljšek, Rokas Jakubaitis pa je v zaključku ohranil mirno roko s črte prostih metov. Barcelona je zgrešila le dva od 44 prostih metov.

V sredo so na sporedu dvoboji Zenit Sankt Peterburg - Maccabi Tel Aviv, Bayern München - Baskonia Vitoria, Panathinaikos Atene - Olympiacos Pirej, Real Madrid - CSKA Moskva in Asvel Villeurbanne - Fenerbahče Istanbul.