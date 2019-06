Kanal A in VOYO: Sosedski obračun z Madžarkami za uvod v EP

"V bistvu se počutim zelo dobro. Že na začetku priprav sem vedela, da bom imela takšno vlogo v ekipi," je o dejstvu, da je najizkušenejša članica v trenutnem kadru, za 24URdejala Baričeva. "Mislim, da sem ne glede na to, da sem stara šele 26 let, zelo, zelo izkušena, mislim pa tudi, da imam karakter za prevzem te odgovornosti. Mislim, da sem to pokazala na teh pripravljalnih tekmah, da bom to vlogo prevzela z obema rokama. Počutim se super, mislim pa, da lahko na evropskem prvenstvu igram še bolje, kot sem na teh pripravljalnih tekmah. Da gre forma v bistvu samo navzgor, tako da sem zelo pozitivna."

'Naj se drugi ubadajo z našo igro'

Slovenke bodo skušale unovčiti izkušnje s svojega prvega turnirja na Češkem, ki bi se lahko končal tudi drugače, saj so bile v družbi favoriziranih Francozinj in Srbkinj povsem v igri za napredovanje v izločilne boje. Po tesnem porazu s Francijo (68 : 70) je sledila zmaga nad Grkinjami (59 : 56), nato pa so Slovenke domov poslale tokratne gostiteljice Srbkinje (88 : 69). Večkratna evropska klubska prvakinja Baričeva ima tako še kar nekaj neporavnanih računov.

"Bila sem precej bolj živčna na tistem prvem evropskem prvenstvu v Pragi. Ne vem, s čim je to povezano, mogoče s tem, da smo vsi bolj izkušeni, kot smo bili takrat. Zdaj vemo, kako to vse deluje, led je prebit, zdaj pa je na nas le, da gremo tja, igramo našo igro in gremo tekmo po tekmo. Videli bomo, kam nas bo to poneslo,"je našemu Maticu Flajšmanu zaupala Baričeva.

"Mislim, da smo že na pripravljalnih tekmah lahko videli, da nismo imeli nekih večjih težav, da smo bili vedno boljši v skoku, čeprav so bile nasprotne igralke višje. Štab nas je dobro pripravil, mislim, da igramo hitro in agresivno igro, kar bi lahko bil velik problem za druge. V bistvu se mi ubadamo sami s sabo, da igramo našo igro, da zapiramo. Kot smo se pogovarjali: naj se potem drugi ubadajo z našo igro in naj nas poskušajo ustaviti. Mislim, da letos precej bolje igramo v napadu. Mogoče smo na teh pripravljalnih tekmah malce slabše igrale v obrambi, dobivale smo preveč košev, v napadu smo jih vedno dale 80 in več, seveda pa pride poleg še veliko reči, ki smo jih tu skrivali.

Pričakovanja lahko 'ubijejo' ekipo

Pritiska si v slovenskem taboru ne ustvarjajo, čeprav nekateri strokovnjaki napovedujejo, da gre z varovankami selektorja Damirja Grgićaresno računati tudi takrat, ko se bodo na letošnjem turnirju v Beogradu delila odličja.

"Ne bi zdaj o nekih ciljih in nekem odvečnem pritisku. Vemo, da včasih ekipe ubijejo z nekimi pričakovanji in vsem tem,"o pričakovanjih pred turnirjem pravi Baričeva. "Vemo, da je tudi v življenju tako‒več kot pričakuješ in ko tega ne izpolniš, bolj si razočaran. Kot sem rekla: jaz bi bila razočarana, če ne bi prišle iz skupine, želim si več kot takrat v Pragi, mislim pa, da mi nismo zdaj neka reprezentanca, ki bi napovedovala četrtfinale, polfinale ali pa kakšno medaljo," je še napovedala kapetanka slovenske izbrane vrste.

"Nismo še v tem, ko se bomo že nekaj let uvrščali na evropska prvenstva, bodo gotovo večji tudi cilji. Zdaj pa tako, kot sem rekla: izhod iz skupine bi bil fenomenalen, potem pa vemo, da je vse odvisno od dnevne forme, nikoli ne veš, v kakšnem stanju je ekipa, kakšen je nasprotnik ..."je sklenila Nika Barič.