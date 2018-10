Dragić in Dončić izgubila na otvoritvi: zadnji se je smejal Kokoškov

Dvoboj v Phoenixu je bil zanimiv tudi zaradi DeAndreja Aytona, prvega izbora na letošnjem naboru lige NBA, ki je v direktnem obračunu z Lukom Dončićemprikazal nekaj več od nekdanjega člana madridskega Reala. Spet sta se na košarkarskem parketu seveda srečala tudi Dončić in Igor Kokoškov, ki sta lani skupaj nepozabno osvojila naslov evropskega prvaka s Slovenijo, srbski strokovnjak pa je po napornih pripravah, ki so v klubu privedle do kar nekaj pretresov in odhoda generalnega direktorja, uspel ustaviti nekdanjega varovanca in slaviti sladko ter še kako pomembno zmago.

Prvo ime obračuna je bil sicer Devin Booker, ki je kar 19 od skupno 35 točk prispeval v zadnji polovici zadnje četrtine. Booker je izpustil priprave, potem ko je prestal operacijo svoje boljše desnice, zadel pa je tri mete z razdalje ter še nekajkrat izjemno prodrl in zajezil Dallasov povratek, potem ko je Dončić s soigralci visok zaostanek 16 točk znižal na vsega štiri.

Prvi evropski trener s prvo zmago

Ayton je v dvoboju novincev statistično zasenčil Dončića, saj je zadel osem od enajstih metov (18 točk) in jim dodal deset skokov ter šest podaj. Ljubljančan ni bil tako razpoložen z metom 5/16, za tri je metal 0/5 ter se ustavil pri desetih točkah, osmih skokih in štirih podajah. Trevor Ariza je prispeval 21 točk, Josh Jackson 18 in T. J. Warren 17 za domače, ki so Kokoškovu, prvemu evropskemu glavnemu trenerju v zgodovini NBA, prinesli uvodno zmago.

Mavericks so tudi tokrat zaigrali brez Dirka Nowitzkega in Harrisona Barnesa, v prvi četrtini pa je moral zaradi poškodbe stegenske mišice z igrišča tudi Devin Harris. Razen prve minute, ko je Dončić za prvi koš večera lepo podal do DeAndreja Jordana, Mavericks nikoli več niso vodili, slovenski reprezentant je storil osebno napako ravno nad Aytonom, ki je zadel in izkoristil še prosti met za vodstvo (3:2), ki ga sonca niso več izpustila. Wesley Matthewsje v enem naslednjih napadov lepo zaposlil Dončića, ki je s sramežljivim zabijanjem dosegel prvi točki v rednem delu sezone lige NBA.

Prvi točki Luka Dončića za Dallas v ligi NBA: