Prva zaključna žogica Dallasa za uvrstitev v finale Lige NBA

Košarkarji Dallasa so na pragu tretjega finala v zgodovini franšize. Nazadnje so tam igri leta 2011, v zmagah s 4:2 premagali Miami in v zrak dvignili najprestižnejšo trofejo košarkarskega sveta. 13 let pozneje so znova v odličnem položaju, da si zagotovijo mesto v finalu, kjer na nasprotnika čaka Boston, ki je v zmagah s 4:0 nadigral Indiano.

Na tretji tekmi med Mavericksi in Timberwolvesi je v končnici tekme padlo 17 točk, kar 14 od teh pa so jih dosegli varovanci Jasona Kidda, ki so do tretje zmage prišli z izidom 116:107. Luka Dončić in Kyrie Irving sta vsak dosegla 33 točk, veliko zaslug za zmago pa gre pripisati tudi Danielu Gaffordu, Derricku Jonesu mlajšemu in P. J. Washingtonu. "Mesto me je sprejelo na neverjeten način. Vsi me podpirajo in so mi na voljo v vsakem trenutku. Hvala soigralcem in hvala navijačem, od mojega prihoda sem obdan z ljubeznijo. Za to ekipo bom naredil kar koli," je dejal Washington, ki se je Dallasu pridružil februarja letos.