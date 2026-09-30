Prvak lige NBA aretiran zaradi obtožb o nasilju v družini

Kot poroča ESPN, J. R. Smith ni prvič prišel v navzkrižje z zakonom. Leta 2012 je bil obsojen na 90 dni zapora, od česar je bilo 60 dni pogojnih, in 500 ur družbeno koristnega dela zaradi nevarne vožnje, ki je sledila prometni nesreči dve leti prej, v kateri je umrl njegov prijatelj.
V ligi NBA je preživel 16 sezon. Šampionski prstan je osvojil dvakrat - prvič leta 2016 s Cleveland Cavaliers (ob LeBronu Jamesu) in drugič leta 2020 v t. i. kovidnem mehurčku z Los Angeles Lakers. Po zaključku košarkarske kariere se je posvetil študiju in igranju univerzitetnega golfa ter maja letos uspešno diplomiral
V sezoni 2012/13 je prejel nagrado za najboljšega šestega igralca lige NBA. V karieri je na 977 tekmah, od tega je 395-krat začel v začetni peterki, v povprečju dosegal 12,4 točke, 3,1 skoka in 2,1 podaje. Po poročanje CBS News je do aretacije Smitha prišlo med prometno kontrolo v predmestju Royse Cityja blizu Dallasa. Avtomatski sistem za prepoznavanje registrskih tablic je policiste opozoril, da je za Smithovo vozilo razpisan aktiven nalog za privedbo zaradi omenjenega napada.
Prva poročila ameriškega medija TMZ navajajo, da Smith ostaja v priporu v okrožnem centru, varščina za njegovo izpustitev pa sprva še ni bila določena. Podrobnosti o žrtvi ali natančnih okoliščinah spora, kot pa zaključuje STA, javnosti zaradi preiskave še niso razkrili.
Nagrada za najboljšega šestega igralca se podeljuje košarkarju, ki v svoji ekipi ne začenja tekem v prvi peterki, vendar s klopi vstopa v igro in pomembno prispeva k uspehu moštva. Ti igralci so ključni za globino ekipe, saj morajo biti sposobni hitro prevzeti odgovornost, doseči veliko število točk in ohraniti visoko raven igre, ko so na parketu glavni nosilci moštva počivajo.
NBA mehurček je bil izoliran in strogo nadzorovan prostor v letovišču Disney World na Floridi, ki ga je liga NBA vzpostavila med pandemijo COVID-19 leta 2020. Da bi zagotovili varnost igralcev in osebja ter omogočili dokončanje sezone, so vse sodelujoče ekipe živele in igrale tekme v popolni karanteni, brez stikov z zunanjim svetom, kar je bil edinstven in zgodovinski eksperiment v profesionalnem športu.
Sistem za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic (ALPR) je tehnologija, ki uporablja optično prepoznavanje znakov na slikah za hitro branje in identifikacijo registrskih tablic vozil. Policija te sisteme uporablja za samodejno preverjanje vozil v realnem času proti bazam podatkov, kjer so shranjeni seznami ukradenih vozil, vozil, povezanih s kaznivimi dejanji, ali vozil, za katerimi je izdan nalog za privedbo, kar policistom omogoča takojšen odziv med rutinskim nadzorom prometa.
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