Prvaki doživeli najhujši poraz v sezoni

Pri sršenih, ki so izgubili tri od zadnjih štirih tekem, je blestel Brandon Miller z 28 točkami. Kon Knueppel je za zmago prispeval 23 točk, pri bledih gostiteljih pa je bil najučinkovitejši kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander z 21 točkami, a poraznim metom iz igre 7:21. Lanski prvaki lige NBA so doživeli drugi domači poraz v tej sezoni, skupno pa sedmi. Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 so še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci. Sledijo jim San Antonio Spurs (25:10), Denver Nuggets (24:12), Houston Rockets in Los Angeles Lakers (oboji 22:11).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Jezernike, kjer blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo gostovali v New Orleansu, dan pozneje pa še v San Antoniu pri drugi ekipi zahodne konference. V vzhodni konferenci so Detroit Pistons pred domačimi gledalci visoko premagali New York Knicks s 121:90. Blestel je Cade Cunningham z 29 točkami in 13 asistencami, pri kratkohlačnikih iz New Yorka pa je bil najbolj razpoložen Jalen Brunson s 25 točkami. Zasedba iz Detroita je v dosedanjem delu sezone zbrala 27 zmag in doživela devet porazov. Na drugem mestu so Boston Celtics (23:12), na tretjem pa New York Knicks (23:13).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V noči na torek je bilo na sporedu še šest tekem. Boston Celtics so doma premagali Chicago Bulls s 115:101, Toronto Raptors so bili boljši od Atlante Hawks s 118:100, Houston Rockets pa od Phoenix Suns s 100:97. Denver Nuggets so po podaljšku zmagali v Philadelphii s 125:124, Los Angeles Clippers po hudem boju Golden State Warriors s 103:102, Portland Trail Blazers pa niso imeli preveč težav proti Utah Jazz. Zmagali so s 137:117. Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - New York Knicks 121:90 Boston Celtics - Chicago Bulls 115:101 Toronto Raptors - Atlanta Hawks 118:100 Houston Rockets - Phoenix Suns 100:97 Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 97:124 Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 124:125 (podaljšek) LA Clippers - Golden State Warriors 103:102 Portland Trail Blazers - Utah Jazz 137:117