Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Prvaki doživeli najhujši poraz v sezoni

Oklahoma City, 06. 01. 2026 08.24 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Brandon Miller

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so v severnoameriški ligi NBA doživeli najhujši poraz v sezoni 2025/26. Pred domačimi gledalci so visoko izgubili proti Charlotte Hornets s 97:124, prvič v tej sezoni pa so na tekmi dosegli manj kot 100 točk.

Pri sršenih, ki so izgubili tri od zadnjih štirih tekem, je blestel Brandon Miller z 28 točkami. Kon Knueppel je za zmago prispeval 23 točk, pri bledih gostiteljih pa je bil najučinkovitejši kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander z 21 točkami, a poraznim metom iz igre 7:21.

Lanski prvaki lige NBA so doživeli drugi domači poraz v tej sezoni, skupno pa sedmi. Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 so še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci. Sledijo jim San Antonio Spurs (25:10), Denver Nuggets (24:12), Houston Rockets in Los Angeles Lakers (oboji 22:11).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jezernike, kjer blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo gostovali v New Orleansu, dan pozneje pa še v San Antoniu pri drugi ekipi zahodne konference.

V vzhodni konferenci so Detroit Pistons pred domačimi gledalci visoko premagali New York Knicks s 121:90. Blestel je Cade Cunningham z 29 točkami in 13 asistencami, pri kratkohlačnikih iz New Yorka pa je bil najbolj razpoložen Jalen Brunson s 25 točkami. Zasedba iz Detroita je v dosedanjem delu sezone zbrala 27 zmag in doživela devet porazov. Na drugem mestu so Boston Celtics (23:12), na tretjem pa New York Knicks (23:13).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V noči na torek je bilo na sporedu še šest tekem. Boston Celtics so doma premagali Chicago Bulls s 115:101, Toronto Raptors so bili boljši od Atlante Hawks s 118:100, Houston Rockets pa od Phoenix Suns s 100:97. Denver Nuggets so po podaljšku zmagali v Philadelphii s 125:124, Los Angeles Clippers po hudem boju Golden State Warriors s 103:102, Portland Trail Blazers pa niso imeli preveč težav proti Utah Jazz. Zmagali so s 137:117.

Liga NBA, izidi:
Detroit Pistons - New York Knicks 121:90

Boston Celtics - Chicago Bulls 115:101

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 118:100

Houston Rockets - Phoenix Suns 100:97

Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 97:124

Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 124:125 (podaljšek)

LA Clippers - Golden State Warriors 103:102

Portland Trail Blazers - Utah Jazz 137:117

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba oklahoma city thunder charlotte hornets brandon miller

'Proti Bahčešehirju bomo potrebovali slehernega navijača'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Ste pred upokojitvijo? Lahko boste koristili ta sistem
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za popraznične dni
Popolna enolončnica za popraznične dni
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428