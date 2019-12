Prvaki iz Toronta so se poigravali z Utahom, 150 točk Clippersov

Kelti so v velikem jabolku premagali kratkohlačnike s 113:104, v kultnem Madison Square Gardnu pa sta najbolj zablestela blestelaJayson Tatum s 30 in Jaylen Brownz 28 točkami, izjemno pomoč pa sta imela tudi v svojih soigralcih - Kemba Walkerje 15 točkam dodal še deset podaj, Enes Kanter pa je dosegel po 11 točk in skokov. Pri New Yorku je bil najbolj učinkovitJulius Randle s 26 točkami. Memphis je na krilih Dillona Brooksa, ki je dosegel 26 točk, slavil v Minneapolisu s 115:107, Oklahoma pa je slavila v New Orleansu. Za zmago s 107:104 si največ zaslug lastijo Danilo Gallinari, ki je dosegel 23 točk in 11 skokov, ter Steven Adams, Dennis Schroder in Shai Gilgeous-Alexander, ki so dosegli po 17 točk.

Los Angeles Clippers so zanesljivo ukanili Washington s 150:125, najbolj razpoložena pa sta bilaKawhi Leonard s 34 in Paul George z 31 točkami. Detroit je doma premagal San Antonio s 132:98, Orlando pa je bil boljši od Golden Stata s 100:96.



Izidi:

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 100:114

(Luka Dončić: 29 točk, 10 podaj, devet skokov v 32:41 minute)

Brooklyn Nets - Miami Heat 106:109

(Goran Dragić: 24 točk, 6 podaj in 2 skoka v 30:44 minute)

New York Knicks - Boston Celtics 104:113

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 107:115

Detroit Pistons- San Antonio Spurs 132:98

New Orleans Pelicans -Oklahoma City Thunder 104:107

Orlando Magic - Golden State Warriors 100:96

Toronto Raptors- Utah Jazz 130:110

LA Clippers - Washington Wizards 150:125