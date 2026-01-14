Naslovnica
Košarka

Prvaki končno ugnali 'nočno moro' po imenu San Antonio Spurs

Oklahoma, 14. 01. 2026 08.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 34 točk, s katerimi je Oklahoma prekinila niz treh porazov v košarkarski ligi NBA proti San Antonio Spurs in s 119:98 premagala tekmece iz zahodne konference. Jalen Williams je k zmagi dodal 20 točk, Alex Caruso pa s klopi 13.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Shai Gilgeous-Alexander je dejal, da je izboljšana obramba Oklahoma Cityja končno omogočila Thunderju, da je v četrtem poskusu to sezono premagal ostroge. "Odkar smo prvič igrali proti njim, nam ni uspelo ustaviti žoge, jih zadržati v prehodu - ampak nocoj nam je to uspelo," je dejal Gilgeous-Alexander. "Ta ekipa nas je na zadnjih nekaj tekmah premagala, zdaj smo se ji oddolžili," je dodal Kanadčan.

Dončić razpoložen v prvem polčasu, James v drugem za konec črne serije

Tretjeuvrščeni Denver še naprej pritiska na sam vrh zahodne konference, Jamal Murray pa je dosegel 35 točk ob gostujoči zmagi nad New Orleans Pelicans s 122:116. Minnesota Timberwolves so premagali Milwaukee Bucks s 139:106 po 29 točkah Juliusa Randla. Bones Hyland je za volkove, ki so na četrtem mestu zahodne konference pred jezerniki z izkupičkom 27-14, s klopi dodal 23 točk.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander
FOTO: Profimedia

Houston je izboljšal svoj izkupiček na 23 zmag ob 14 porazih, potem ko je Kevin Durant z 28 točkami pomagal raketam do zmage nad ekipo Chicago Bulls s 119:113.

Izidi:
Miami Heat - Phoenix Suns 127:121

Houston Rockets - Chicago Bulls 119:113

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 106:139

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 116:122

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 119:98

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 141:116
(Luka Dončić 27 točk, 12 podaj in 5 skokov)

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 119:97

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka nba oklahoma

košarka nba oklahoma

