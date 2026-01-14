Prvaki končno ugnali 'nočno moro' po imenu San Antonio Spurs

Shai Gilgeous-Alexander je dejal, da je izboljšana obramba Oklahoma Cityja končno omogočila Thunderju, da je v četrtem poskusu to sezono premagal ostroge. "Odkar smo prvič igrali proti njim, nam ni uspelo ustaviti žoge, jih zadržati v prehodu - ampak nocoj nam je to uspelo," je dejal Gilgeous-Alexander. "Ta ekipa nas je na zadnjih nekaj tekmah premagala, zdaj smo se ji oddolžili," je dodal Kanadčan.