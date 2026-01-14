Prvaki končno ugnali 'nočno moro' po imenu San Antonio Spurs

Shai Gilgeous-Alexander je dejal, da je izboljšana obramba Oklahoma Cityja končno omogočila Thunderju, da je v četrtem poskusu to sezono premagal ostroge. "Odkar smo prvič igrali proti njim, nam ni uspelo ustaviti žoge, jih zadržati v prehodu - ampak nocoj nam je to uspelo," je dejal Gilgeous-Alexander. "Ta ekipa nas je na zadnjih nekaj tekmah premagala, zdaj smo se ji oddolžili," je dodal Kanadčan.
Tretjeuvrščeni Denver še naprej pritiska na sam vrh zahodne konference, Jamal Murray pa je dosegel 35 točk ob gostujoči zmagi nad New Orleans Pelicans s 122:116. Minnesota Timberwolves so premagali Milwaukee Bucks s 139:106 po 29 točkah Juliusa Randla. Bones Hyland je za volkove, ki so na četrtem mestu zahodne konference pred jezerniki z izkupičkom 27-14, s klopi dodal 23 točk.
Houston je izboljšal svoj izkupiček na 23 zmag ob 14 porazih, potem ko je Kevin Durant z 28 točkami pomagal raketam do zmage nad ekipo Chicago Bulls s 119:113.
Izidi:
Miami Heat - Phoenix Suns 127:121
Houston Rockets - Chicago Bulls 119:113
Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 106:139
New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 116:122
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 119:98
Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 141:116
(Luka Dončić 27 točk, 12 podaj in 5 skokov)
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 119:97
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.