Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Prvaki meljejo naprej, Detroit znova zmagal, Jokićev trojni dvojček ni zadostoval

Oklahoma City, 18. 11. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, aktualni prvaki lige NBA, nadaljujejo letos začeto serijo. Ponoči so se veselili v New Orleansu s 126:109, vnovič pa dokazali, da imajo vrsto izjemnih košarkarjev, saj je kar šesterica dosegla dvomestno število košev.

Oklahoma je dosegla šesto zaporedno zmago in 14. na 15. tekmah v novi sezoni. Chet Holmgren je dosegel 26 točk, Shai Gilgeous-Alexander tri manj. Pri New Orleansu je 24 točk dal Jeremiah Fears.

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander FOTO: AP

Detroit Pistons, vodilna ekipa vzhoda, so s 127:112 ugnali Indiana Pacers in dosegli 10. zaporedno zmago. V sezoni imajo 12 zmag iz 14 nastopov. Jalen Duren je dosegel 31 točk in 16 skokov, Daniss Jenkins 26 košev. Na drugi strani je bil z 29 koši najbolj učinkovit Pascal Siakam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Druga ekipa zahoda ostaja Denver, ki pa mu tokrat ni pomagal trojni dvojček izjemnega Srba Nikole Jokića (36 točk, 18 skokov, 13 podaj) ter 34 točk in 11 skokov Jamala Murrayja. S 130:127 so v Denverju slavili Biki iz Chicaga. Josh Giddey in Ayo Dosunmu sta za zmagovalce zadela po 21 košev, med strelce pa se je vpisalo kar 11 gostujočih igralcev. Jokić je ob pisku sirene zgrešil met za izenačenje in podaljšek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vzhodu je na drugem mestu zdaj Cleveland, ki je s 118:106 ugnal Milwaukee. Donovan Mitchell je za zmagovalce dosegel 37 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zmago zaostaja Toronto, ki je z veliko sreče slavil četrto zaporedno zmago. Od Charlotte Hornets so bili Kanadčani boljši s 110:108. Brandon Ingram je za zmagovalce dosegel 27 točk, Scottie Barnes pa je desetinko sekunde pred koncem blokiral met Collinu Sextonu za morebitno izenačenje.

LeBron se vrača

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so bili ponoči prosti in ostajajo na četrtem mestu ter se veselijo vrnitve LeBrona Jamesa. Ta je v ponedeljek prvič po poškodbi opravil celoten trening z ekipo in vse kaže, da bo v kratkem nastopil prvič v sezoni. Morda bo dobil priložnost že danes ponoči na tekmi z Utahom.

Kot pravi James, bo vse odvisno od tega, kako se bo počutil po treningu in kako hitro si bo odpočil. "Vse spremljamo vsako minuto, vsako uro. Gremo korak za korakom skozi ves ta proces. Videli bomo, kako se bom počutil zvečer, kako ponoči, kako, ko se bom zbudil," je novinarjem po treningu povedal James.

Izidi:

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:106

Detroit Pistons - Indiana Pacers 127:112

Philadelphia 76ers - LA Clippers 110:108

Miami Heat - New York Knicks 115:113

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110:108

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120:96

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 109:126

Denver Nuggets - Chicago Bulls 127:130

nikola jokić detroit pistons oklahoma thunder nba
Naslednji članek

Proti Nizozemski za stoodstotni izkupiček na štartu kvalifikacij

Naslednji članek

Kdo bi lahko preprečil navijaško sramoto v Stožicah?

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
freex
18. 11. 2025 08.50
Naj se naredi popravek iz "zadela po 21 košev" na "dosegla 21 točk". Lp
ODGOVORI
0 0
Tima123
18. 11. 2025 09.07
Kompliciraš
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330