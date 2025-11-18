Prvaki meljejo naprej, Detroit znova zmagal, Jokićev trojni dvojček ni zadostoval

Oklahoma je dosegla šesto zaporedno zmago in 14. na 15. tekmah v novi sezoni. Chet Holmgren je dosegel 26 točk, Shai Gilgeous-Alexander tri manj. Pri New Orleansu je 24 točk dal Jeremiah Fears .

Detroit Pistons, vodilna ekipa vzhoda, so s 127:112 ugnali Indiana Pacers in dosegli 10. zaporedno zmago. V sezoni imajo 12 zmag iz 14 nastopov. Jalen Duren je dosegel 31 točk in 16 skokov, Daniss Jenkins 26 košev. Na drugi strani je bil z 29 koši najbolj učinkovit Pascal Siakam .

Druga ekipa zahoda ostaja Denver, ki pa mu tokrat ni pomagal trojni dvojček izjemnega Srba Nikole Jokića (36 točk, 18 skokov, 13 podaj) ter 34 točk in 11 skokov Jamala Murrayja . S 130:127 so v Denverju slavili Biki iz Chicaga. Josh Giddey in Ayo Dosunmu sta za zmagovalce zadela po 21 košev, med strelce pa se je vpisalo kar 11 gostujočih igralcev. Jokić je ob pisku sirene zgrešil met za izenačenje in podaljšek.

Na vzhodu je na drugem mestu zdaj Cleveland, ki je s 118:106 ugnal Milwaukee. Donovan Mitchell je za zmagovalce dosegel 37 točk.

Za zmago zaostaja Toronto, ki je z veliko sreče slavil četrto zaporedno zmago. Od Charlotte Hornets so bili Kanadčani boljši s 110:108. Brandon Ingram je za zmagovalce dosegel 27 točk, Scottie Barnes pa je desetinko sekunde pred koncem blokiral met Collinu Sextonu za morebitno izenačenje.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so bili ponoči prosti in ostajajo na četrtem mestu ter se veselijo vrnitve LeBrona Jamesa. Ta je v ponedeljek prvič po poškodbi opravil celoten trening z ekipo in vse kaže, da bo v kratkem nastopil prvič v sezoni. Morda bo dobil priložnost že danes ponoči na tekmi z Utahom.

Kot pravi James, bo vse odvisno od tega, kako se bo počutil po treningu in kako hitro si bo odpočil. "Vse spremljamo vsako minuto, vsako uro. Gremo korak za korakom skozi ves ta proces. Videli bomo, kako se bom počutil zvečer, kako ponoči, kako, ko se bom zbudil," je novinarjem po treningu povedal James.

Izidi:

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:106

Detroit Pistons - Indiana Pacers 127:112

Philadelphia 76ers - LA Clippers 110:108

Miami Heat - New York Knicks 115:113

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110:108

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120:96

New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder 109:126

Denver Nuggets - Chicago Bulls 127:130