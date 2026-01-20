Naslovnica
Košarka

Prvaki nadigrali Cleveland, kriza Knicksov se poglablja

Cleveland, 20. 01. 2026 07.44 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Shai Gilgeous Alexander

V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta zmagali obe vodilni ekipi v konferenčnih skupinah. Oklahoma City je v Clevelandu visoko slavila s 136:104, Detroit pa je pred domačimi gledalci po hudem boju in pravi srhljivki premagal Boston s 104:103.

Prvi strelec domače zasedbe v Detroitu je bil Tobias Harris, ki je dosegel 25 točk, poleg njega pa sta se izkazala tudi Jalen Duren z 18 in organizator igre Cade Cunningham s 16 točkami in 14 asistencami.

Pri keltih je bil najbolj učinkovit Jaylen Brown z 32 točkami. Isti igralec je imel v izdihljajih tekme veliko priložnost, da postane pravi junak, žoga pa je po njegovem metu v zadnji sekundi zadela obroč in ostalo je pri zmagi batov. Z novo zmago je Detroit povečal prednost na vrhu vzhodne konference z razmerjem zmag in porazov 31-10, na drugem mestu pa je osmoljenec današnje medsebojne tekme iz Bostona (26-16).

Branilci naslova iz Oklahome so zanesljivo zmagali v Clevelandu. Lanski najkoristnejši igralec (MVP) Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 30 točk, center Chet Holmgren je za zmago prispeval 28, Luguentz Dort pa 18 točk. Pri Clevelandu je bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell z 19 točkami, tri manj so pri konjenikih dosegli Evan Mobley, Jarrett Allen, Jaylon Tyson in De'Andre Hunter.

New York Knicks so doživeli že četrti zaporedni poraz, v kultnem Madison Square Gardnu so presenetljivo izgubili proti Dallasu s 97:114. Max Christie je bil s 26 točkami najboljši strelec Dallasa, kar 24 jih je dosegel z meti za tri točke, Naji Marshall je dodal 19, Cooper Flagg pa 18 točk. Kratkohlačniki so bili po novem porazu deležni žvižgov domačih privržencev, potem ko so v prvi polovici tekme prejeli kar 75 točk.

San Antonio Spurs so brez večjih težav na kolena položili Utah Jazz s 123:110. Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je bil prvi strelec dvoboja s 33 točkami, ob tem je zadel tudi sedem metov za tri točke, kar sedem igralcev ostrog pa je doseglo dvomestno število točk.

V zahodni konferenci vodi Oklahoma City (36-8), za njo pa so San Antonio (30-13), Denver (29-14), Minnesota (27-16), Houston (25-15) in Los Angeles Lakers (25-16). Slovita kalifornijska zasedba iz mesta angelov, kjer igra tudi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, bo v noči na sredo gostovala v Denverju.

Liga NBA, izidi:
Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 110:112

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 104:136

Washington Wizards - LA Clippers 106:110

New York Knicks - Dallas Mavericks 97:114

San Antonio Spurs - Utah Jazz 123:110

Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 113:104

Brooklyn Nets - Phoenix Suns 117:126

Detroit Pistons - Boston Celtics 104:103

Golden State Warriors - Miami Heat 135:112

Dobil največ glasov: Dončić v začetni postavi na tekmi zvezd

