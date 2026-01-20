Prvaki nadigrali Cleveland, kriza Knicksov se poglablja

Prvi strelec domače zasedbe v Detroitu je bil Tobias Harris, ki je dosegel 25 točk, poleg njega pa sta se izkazala tudi Jalen Duren z 18 in organizator igre Cade Cunningham s 16 točkami in 14 asistencami. Pri keltih je bil najbolj učinkovit Jaylen Brown z 32 točkami. Isti igralec je imel v izdihljajih tekme veliko priložnost, da postane pravi junak, žoga pa je po njegovem metu v zadnji sekundi zadela obroč in ostalo je pri zmagi batov. Z novo zmago je Detroit povečal prednost na vrhu vzhodne konference z razmerjem zmag in porazov 31-10, na drugem mestu pa je osmoljenec današnje medsebojne tekme iz Bostona (26-16).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Branilci naslova iz Oklahome so zanesljivo zmagali v Clevelandu. Lanski najkoristnejši igralec (MVP) Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 30 točk, center Chet Holmgren je za zmago prispeval 28, Luguentz Dort pa 18 točk. Pri Clevelandu je bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell z 19 točkami, tri manj so pri konjenikih dosegli Evan Mobley, Jarrett Allen, Jaylon Tyson in De'Andre Hunter. New York Knicks so doživeli že četrti zaporedni poraz, v kultnem Madison Square Gardnu so presenetljivo izgubili proti Dallasu s 97:114. Max Christie je bil s 26 točkami najboljši strelec Dallasa, kar 24 jih je dosegel z meti za tri točke, Naji Marshall je dodal 19, Cooper Flagg pa 18 točk. Kratkohlačniki so bili po novem porazu deležni žvižgov domačih privržencev, potem ko so v prvi polovici tekme prejeli kar 75 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

San Antonio Spurs so brez večjih težav na kolena položili Utah Jazz s 123:110. Francoski zvezdnik Victor Wembanyama je bil prvi strelec dvoboja s 33 točkami, ob tem je zadel tudi sedem metov za tri točke, kar sedem igralcev ostrog pa je doseglo dvomestno število točk. V zahodni konferenci vodi Oklahoma City (36-8), za njo pa so San Antonio (30-13), Denver (29-14), Minnesota (27-16), Houston (25-15) in Los Angeles Lakers (25-16). Slovita kalifornijska zasedba iz mesta angelov, kjer igra tudi slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, bo v noči na sredo gostovala v Denverju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Liga NBA, izidi:

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 110:112 Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 104:136 Washington Wizards - LA Clippers 106:110 New York Knicks - Dallas Mavericks 97:114 San Antonio Spurs - Utah Jazz 123:110 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 113:104 Brooklyn Nets - Phoenix Suns 117:126 Detroit Pistons - Boston Celtics 104:103 Golden State Warriors - Miami Heat 135:112