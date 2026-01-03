Naslovnica
Košarka

Prvaki nadigrali zdesetkani Golden State

San Francisco, 03. 01. 2026 08.08 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Shai Gilgeous-Alexander

Poleg dvoboja med Los Angeles Lakersi in Memphis Grizzliesi je bilo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v noči na soboto odigranih še devet tekem. Med zanimivejšimi pari je bil zagotovo obračun med nekdanjimi prvaki lige NBA Golden State Warriorsi in aktualnimi prvaki Oklahoma City Thunder. Slednji so bili na gostovanju prepričljivo boljši s 131:94, najzaslužnejši za 30. zmago gostov v sezoni je bil s 30 točkami kanadski organizator igre Shai Gilgeous-Alexander.

V ligi NBA še naprej meljejo branilci naslova Oklahoma City Thunder, ki so novo visoko zmago zabeležili pri Golden State Warriors (131:94). Za 30. zmago v sezoni je kanadski zvezdnik Shai Gilgeous Alexander dosegel 30 točk, res pa je, da so bili gostitelji brez Stephena Curryja, Draymonda Greena in Jimmyja Butlerja močno oslabljeni.

Denver brez poškodovanega srbskega asa Nikole Jokića pa je izgubil v Clevelandu s 113:108, a v ekipi ne manjka le Jokić, saj so na seznamu poškodovanih tudi Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Braun in Jonas Valančiunas. Donovan Mitchell je za zmagovalce dosegel 33 točk, Jamal Murray na drugi strani pa točko več.

Lanski finalisti lige Indiana Pacers pa so daleč od nekdanje forme. Za 11. zaporedni poraz jih je s 123:113 ugnal San Antonio. De'Aaron Fox je dosegel 24 točk, še vedno pa manjka francoski zvezdnik Victor Wembanyama.

Morda najbolj napeto pa je bilo na tekmi med Milwaukee Bucks in Charlotte Hornets, kjer je Giannis Antetokounmpo s košem 4,7 sekunde pred koncem poskrbel za zmago prvih. V zadnjih 45 sekundah sta se ekipi kar petkrat zamenjali v vodstvu.

Grk je dosegel 30 točk, 10 skokov in pet podaj, kar mu je v rednem delu sezone uspelo že 158., s čimer je na večni lestvici prehitel legendi Kareema Abdul-Jabbarja in Oscarja Robertsona. Trojni dvojček pa je ponoči uspel Jalenu Johnsonu, ki je za zmago Atlante nad New York Knicks dosegel 18 točk, 10 skokov in 11 podaj. Nickeil Alexander-Walker in Onyeka Okongwu sta dodala po 23 točk.

Liga NBA, izidi:
Indiana Pacers - San Antonio Spurs 113:123

Washington Wizards - Brooklyn Nets 119:99

Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 113:108

New York Knicks - Atlanta Hawks 99:111

Chicago Bulls - Orlando Magic 121:114

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 122:121

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 109:122

Phoenix Suns - Sacramento Kings 129:102

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 94:131

Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 128:121
(Luka Dončić je dosegel 34 točk, 8 podaj, 6 skokov in dve ukradeni žogi za Los Angeles Lakers).

Sisi
