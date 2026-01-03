Prvaki nadigrali zdesetkani Golden State

V ligi NBA še naprej meljejo branilci naslova Oklahoma City Thunder, ki so novo visoko zmago zabeležili pri Golden State Warriors (131:94). Za 30. zmago v sezoni je kanadski zvezdnik Shai Gilgeous Alexander dosegel 30 točk, res pa je, da so bili gostitelji brez Stephena Curryja, Draymonda Greena in Jimmyja Butlerja močno oslabljeni.

Denver brez poškodovanega srbskega asa Nikole Jokića pa je izgubil v Clevelandu s 113:108, a v ekipi ne manjka le Jokić, saj so na seznamu poškodovanih tudi Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Braun in Jonas Valančiunas. Donovan Mitchell je za zmagovalce dosegel 33 točk, Jamal Murray na drugi strani pa točko več.