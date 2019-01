Prvaki so nazaj: 51 točk v eni četrtini za nov rekord in prvo mesto na zahodu

Pred bojevniki so rekordno uvodno četrtino odigrali košarkarji Phoenix Suns 10. novembra 1990, prav tako proti Denverju, ko so nasuli 50 točk. Košarkarji Golden Stata so bili v derbiju dveh najmočnejših ekip Zahoda razred zase. Denver so ugnali z izidom 142:111, z razmerjem zmag in porazov 30-14 pa so se zavihteli na prvo mesto razpredelnice zahodne konference. DrugiDenver ima eno zmago manj.

To je bila že peta zaporedna zmaga bojevnikov. Stephen Curryin Klay Thompsonsta tekmo končala s skupnim izkupičkom 62 točk, vsak je prispeval po 31 točk, Kevin Durantje prispeval 27 točk, Draymond Greenje vpisal 13 podaj, kar je največ v sezoni. "Lepa, prelepa košarka. Ne spomnim se, če sem kdaj v življenju spremljal bolj kvalitetno četrtino košarke. To je bil ognjemet," seveda ni uspel skriti navdušenja trener dvakratnih zaporednih prvakov lige NBA, Steve Kerr. "Seveda bo vsak večer padel kakšen rekord v praktično vsaki četrtini. To je košarka danes v ligi NBA. Za nas pa je to dokaz, česa smo zmožni, ko igramo na najvišjih možnih obratih. Lepo nas je gledati, še bolj zabavno pa je biti del tega na igrišču," je po peti zaporedni zmagi prvakov dejal eden najbolj zaslužnih za visoko zmago in skok na vrh zahodne konference, Klay Thompson.

"Bili smo pozorni in analizirali lastne napake iz letošnje sezone. Vemo, kdo igra dobro v tej ligi in če sem povsem iskren, letos dosegamo zelo slabe rezultate proti ekipam, ki so na mestih, ki vodijo v končnico. To smo si zadali za cilj, da popravimo v drugem delu sezone. To je velik večer za naše moštvo, ki nam bo zagotovo dal dodatnega zagona. Želimo nadaljevati v takšnem ritmu in sestaviti dolg niz zmag, ne dvomim, da nam bo uspelo,"pa je dodal prvi zvezdnik moštva Curry.