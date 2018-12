Prvaki so se maščevali Portlandu, Giannis opravil z Netsi

Milwaukee Bucksi bi v domači dvorani Fiserv Forum kmalu zapravili 23 točk prednosti proti Brooklyn Netsom, a je oslabljenim Newyorčanom zmanjkalo sape v boju z novopečeno vodilno ekipo Vzhodne konference. Giannis Antetokounmpo se je podpisal pod tretji trojni dvojček sezone z 31 točkami, desetimi skoki in ravno toliko podajami, kljub poškodbami pa je Khris Middleton uspel zbrati 29 točk. To je bila tretja zaporedna zmaga za Jelene, ki so slavili na sedmih od zadnjih osmih obračunov in po petkovem porazu Toronto Raptorsov zavzeli vrh lestvice svoje konference in celotne lige.

Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju izkazal z novim trojnim dvojčkom: