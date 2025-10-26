Prvaki tudi po tretji tekmi ostajajo neporaženi

Shai Gilgeous-Alexander in Chet Holmgren sta v Atlanti popeljala Oklahomo City Thunder do zmage nad Hawks s 117:100, s tem so aktualni prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA po tretji zmagi neporaženi v sezoni.

Chet Holmgren je dosegel 31 točk in 12 skokov, Shai Gilgeous-Alexander, najkoristnejši igralec minule sezone in tudi najboljši strelec, je prispeval 30 točk, pet podaj in štiri skoke. "Še vedno je prostor, da se izboljšamo. In to bomo tudi storili," je bil prepričan Holmgren. Gilgeous-Alexander, ki je v prvih dveh zmagah dosegel 55 in nato 35 točk, je pokazal napredek, ki presega njegove sposobnosti, pa je dejal trener Thunder Mark Daigneault.

Shai Gligeous-Alexander in Chet Holmgren sta bila nezaustavljiva. FOTO: Profimedia icon-expand

V Philadelphii je Tyrese Maxey dosegel 28 točk, devet podaj in šest skokov ter s tem po dramatični končnici popeljal gostitelje do zmage nad Charlotte Hornets s 125:121. Joel Embiid je dodal 20 točk, LaMelo Ball pa je bil najboljši v ekipi Charlotte s 27 točkami, devetimi skoki in osmimi podajami. Quentin Grimes je 15 sekund pred koncem zadel trojko in domačim zagotovil vodstvo s 122:119, Andre Drummond pa je po zgrešeni žogi Hornets dodal še prosti met 9,4 sekunde pred koncem. Ryan Kalkbrenner je odbito žogo 1,7 sekunde pred zaključkom spravil skozi obroč, a je še dva prosta meta nato zadel Maxey in 1,1 sekunde pred zvokom sirene zagotovil zmago Philadelphii. Hornets so od decembra 2022 proti 76-ers izgubili 11 zaporednih srečanj.

Josh Giddey iz ekipe Chicago Bulls je dosegel 21 točk in osem skokov za zmago nad Orlandom s 110:98, gostje so po dveh zmagah še neporaženi. Paolo Banchero je za Magic dosegel 24 točk in 10 skokov. Pri Memphisu je Cedric Coward zadel vseh šest trojk. Čeprav je v igro vstopil s klopi, je dosegel največ točk na tekmi, 27, ter gostitelje Grizzlies popeljal do zmage nad Indiano s 128:103. Pri Denverju je Jamal Murray dosegel 23 točk, trikratni najkoristnejši lige Nikola Jokić pa je dosegel trojni dvojček s po 14 točkami in skoki ter 15 podajami za Denver Nuggets ob zmagi nad Phoenixom s 133:111.

