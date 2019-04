Prvaki v končnici do zmage proti Houstonu, Boston takoj do 'breaka'

Onstran Atlantika sta bili na sporedu uvodni tekmi četrtfinala končnice košarkarske lige NBA. Zmag so se veselili aktualni prvaki Golden State Warriors, ki so na "grdi" in taktični tekmi prekrškov in osebnih napak, s 104:100 premagali Houston Rockets, ter košarkarji Boston Celtics, ki so s 112:90 premagali Milwaukee Bucks.

James Harden in Steph Curry FOTO: AP Bojevniki so dobili domačo tekmo v Oracle Areni v Oaklandu ter v konferenčnem polfinalu zahoda povedli z 1:0 v zmagah, čeprav so vpisali kar 20 izgubljenih žog ter 24 osebnih. Najboljši posameznik pri bojevnikih je bil Kevin Durant s 35 točkami. Enak izkupiček je imel na svojem računu tudi zvezdnik HoustonaJames Harden. V Milwaukeeju pa sta se v dresu gostujočega Bostona izkazala Kyrie Irving Al Horford. Irving je imel 26 točk in 11 asistenc, Horford pa 20 točk in 11 skokov.



Izidi, končnica, 2. krog:

- vzhodna konferenca, polfinale:

Milwaukee Bucks - Boston Celtics 90:112

(Boston vodi z 1:0 v zmagah) - zahodna konferenca, polfinale:

Golden State Warriors - Houston Rockets 104:100

(Golden State vodi z 1:0 v zmagah)