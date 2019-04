Prvakom bitka za vrh Zahoda, Westbrook kot Wilt Chamberlain

"Gospod trojni dvojček" Russell Westbrook je v noči na sredo znova zablestel v polnem sijaju. Eden najbolj dominantnih igralcev v zadnjih letih je v noči na sredo za zmago njegove ekipe Oklahoma City Thunder nad Los Angeles Lakersi s 119 : 103 prispeval 20 točk, 20 skokov in 21 podaj ter postal drugi košarkar v ligi NBA, ki mu je uspel tovrstni dosežek. Le mitski Wilt Chamberlain , mož, ki je kot edini na eni tekmi dosegel sto točk, ima boljši tovrstni izkupiček od Westbrooka, ki je v tej sezoni dosegel že 42. trojni dvojček. Legendarni orjak pod obroči je davnega leta 1968 v dresu Philadelphie tekmecem iz Detroita nasul 22 točk, pobral 25 žog pod obema obročema in zbral 21 podaj.

"Dosežek 20+20+20 je za mojega brata Nipseyja. Počivaj v miru, brat moj," je vidno ganjen po dvoboju z Jezerniki dejal Westbrook, ki se je spomnil na nedavno umorjenega kalifornijskega raperja Nipseyja Hussla.

Curry, Durant in Green zaradi predolgega jezika ob 66.809 evrov

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je trem zvezdnikom zasedbe Golden State Warriors zaradi predolgega jezika naložilo visoko denarno kazen. Draymond Green, Stephen Curryin Kevin Durantbodo v poseben sklad skupno nakazali kar 75.000 dolarjev (66.809 evrov). Vsi trije omenjeni košarkarji so denarno kazen prejeli zaradi neprimernega obnašanja na in po tekmi z Minnesota Timberwolvesi, ki so jo konec minulega tedna Bojevniki izgubili s 130:131.

Najvišjo denarno kazen v višini 35.000 dolarjev (31.177 evrov) bo plačal Green, ki je prek družbenih omrežij žalil sodnika Marata Koguta. Curry bo plačal 25.000 dolarjev (22.269 evrov) zaradi neprimerne kretnje z roko, Durant pa 15.000 dolarjev (13.361 evrov) zaradi kritičnih besed na račun sodnikov po tekmi z Volkovi.

Izidi rednega dela sezone lige NBA:

Oklahoma City Thunder ‒ Los Angeles Lakers 119:103

San Antonio Spurs ‒ Atlanta Hawks 117:111

Sacramento Kings ‒ Houston Rockets 105:130

Golden State Warriors ‒ Denver Nuggets 116:102