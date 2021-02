Prvemu strelcu Minnesote Timberwolves 120-dnevna zaporna kazen

Košarkar Minnesote Malik Beasley, ki že dolgo polni vrstice medijev z incidenti izven igrišča, je s strani sodnika v Minnesoti dobil 120-dnevno kazen. Na njegovo srečo bo lahko dokončal sezono lige NBA, nato pa bo moral na prestajanje kazni. To bo najverjetneje prestajal kar doma.

24-letni Malik Beasley, ki je to sezono prvi strelec volkov iz Minnesote, bo po koncu sezone lige NBA moral na prestajanje 120-dnevne zaporne kazni. Beasleyjev odvetnikSteven Haney je za ameriški ESPNpovedal, da bo zaradi vključenosti v t. i. program 'work-release' lahko kazen prestajal v obliki hišnega pripora. V okviru dogovora s tožilstvom je slednje zavrglo obtožbe zoper Beasleyja zaradi prepovedanega posedovanja droge. "Zelo smo zadovoljni z izkupičkom, ki bo Maliku dovolil, da bo postal boljši človek in sprejemal boljše odločitve," je po odločitvi sodišča dejal Malikov zastopnik. Ameriški mediji sicer še poročajo, da Beasley v t. i. preizkusnem obdobju treh let ne bo smel uživati niti drog niti alkohola, opraviti pa bo moral tudi tečaj za obvladovanje jeze. AP pa še dodaja, da Malik nikoli več ne bo smel posedovati orožja.

icon-expand Malik Beasley FOTO: AP

Beasleyja so ameriški policisti aretirali septembra, ko je na domačem naslovu v Plymouthu v Minnesoti mimoidočim grozil z uporabo orožja. Ker naj bi Beasley zaudarjal po marihuani, so policisti odredili še hišno preiskavo njegovega doma, tam pa so našli droge in precej kosov orožja, eno pa je bilo celo ukradeno, je tedaj zatrdila policija.

Beasley je sicer pred dnevi znova polnil vrstice rumenih medijev, saj naj bi iz hiše vrgel ženo Montano Yao, s katero imata otroka Makaia Josepha Beasleyja, razlog pa naj bi tičal v tem, da se je zagledal v nekdanjo Pippenovo ženo Larso Pippen. Ta sicer šteje kar 46 let in je od Yaove starejša za natanko 23 let. Kot je sicer pozneje zatrdila Pippenova, je, ko je spoznala Malika, ta že bil samski. No, hitro se je oglasila razočarana Montana Yao, ki je trditve Pippenova označila za lažne. Za Beasleyjem je po selitvi iz Denverja v Minnesoto sicer daleč najboljša sezona v karieri. V povprečju trenutno dosega 20,5 točke na tekmo in je prvi strelec Volkov.