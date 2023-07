Prvi dan poletne tržnice v ligi NBA prinesel bogate pogodbe

VanVleet se seli v Houston, Brown v Indiano, maksimalna pogodba za Haliburtona

Nekdanji košarkar Raptorsov Fred VanVleet bo okrepil mlado ekipo Houston Rocketsov. Zmagovalec lige NBA iz leta 2019 je podpisal maksimalno pogodbo, s katero bo v treh letih zaslužil 130 milijonov dolarjev.

Bruce Brown je svoje poglavje v Denverju zaključil s šampionskim prstanom, v novi sezoni pa bo nosil dres Pacersov. V Indiani bo v dveh letih zaslužil 45 milijonov dolarjev. Družbo mu bo v ekipi delal Tyrese Haliburton, s katerim so Pacersi podaljšali pogodbo za naslednjih pet let. Maksimalna pogodba mu lahko v primeru odličnih predstav in raznovrstnih dosežkov prinese vse do 260 milijonov dolarjev.