Prvi izbor nabora Ayton priznal: Dončić je prava zver. Ni mogoče, da je novinec

"Ob tem se malo zdrznem,’’ je Deandre Ayton priznal v pogovoru zaThe Undefeated. "Moja družina in prijatelji veliko govorijo o tem. Slišim jih. Temu poskušam dati čim manj pozornosti," je to, da ne dobiva toliko pozornosti kot tretji novinec lanskega naboraLuka Dončić pokomentiral Ayton. Obenem je dejal, da mu to, da ni toliko pod sojem žarometom daje malce prednosti. "Želim le iti na parket in igrati košarko s svojimi soigralci," je neobremenjen 20-letnik.

Dončić je tisti novinec, ki je požel večino slave v sezoni 2018/19. Dobil je že obe razpoložljivi nagradi za novinca meseca, obenem pa ima ob trenutni statistiki celo možnost, da postane prvi novinec po Oscarju Robertsonu, Michaelu Jordanu in Grantu Hillu, ki bo v povprečju beležil vsaj 19 točk, 6 skokov in 5 podaj na tekmo. Poleg tega ima resne možnosti, da se že v krstni sezoni prebije na tekmo zvezd. "Ves čas gledam njegove tekme. Je prava zver," je povedal Ayton. "Govorim si, ni mogoče, da je Dončić novinec. To si včasih rečem, ko ga vidim igrati. Je pravi profesionalec. Bil je že v takšnih položajih, kot je liga NBA," je še dodal Ayton.

Tudi Ayton ima za seboj zelo, zelo solidno sezono, glede na to, da igra v najbolj skromni ekipi lige Phoenixu. Beleži 10,6 skokov na tekmo, kar je največ izmed vseh novincev, ob tem pa ima vknjiži 16,5 točk na tekmo. Ob tem se lahko pohvali s 60-odstotnim metom in ima priložnost, da postane prvi novinec, ki bi beležil vsaj 16 točk in 10 skokov na tekmo ob 60-odstotnem metu. "Vedno sem pod drobnogledom," je dejal Ayton, ki je 29. decembra zabeležil rekordnih 33 točk proti Denverju. "Vsi vedo, kakšen tip igralca sem, a vendar mi nočejo dati zaslug. Trdo sem moral delati, da imam vse to. Ne vidim težav, moram le tako nadaljevati," je še zaključil visokorasli Bahamec.