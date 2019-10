Prvi izbor nabora lige NBA 2018 pozitiven na doping

Deandre Ayton in Igor Kokoškov

Vodstvo lige jeDeandrea Aytona kaznovalo s prepovedjo udeležbe na naslednjih 25 tekmah v tem elitnem košarkarskem prvenstvu. Prepoved pa se bo začela izvajati že na petkovi tekmi Phoenixa proti ekipi Denver Nuggets, za katero igra tudi Slovenec Vlatko Čančar. Enaindvajsetletnik z Bahamov je v svoji premierni sezoni v ligi NBA povprečno dosegel 16,3 točke in 10,3 skoka. Na uvodni tekmi nove sezone, ko so sonca iz Arizone premagala Sacramento Kings (124:95), je vpisal 18 točk in 11 skokov.

Ayton je bil izbran s strani Phoenixa kot prvi na lanskem naboru lige NBA. Lanski nabor je bil pomemben tudi s slovenskega zornega kota, saj je na njem slovenski zvezdnik Luka Dončić postal najvišje uvrščeni slovenski košarkar na naboru NBA. Na tretjem mestu ga je izbrala ekipa Atlanta Hawks, ki ga je nato v menjavi igralcev poslala k Dallas Mavericks, v vrstah katere je sezono končal z osvojenim naslovom najboljšega novinca leta.