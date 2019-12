Prvi mož Dallasa se zaradi Dončića uči slovensko: 'Težko kot hudič'

Zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić je brez dvoma eno glavnih imen letošnje sezone NBA, so zapisali pri ameriški mreži CBS Sports, in dodali, da pri komaj 20 letih mladi Slovenec iz tekme v tekmo kaže predstave, vredne naziva najkoristnejšega igralca (MVP) lige. A ne le to, Dončić je tako navdihnil Marka Cubana, da se je odločil za učenje novega jezika. Cuban je potrdil, da se skuša naučiti slovensko, a je priznal, da je to "vse prej kot lahko".

"V bistvu je težko kot hudič,"je dejal Cuban, ki si želi svoj besednjak obogatiti z nekaj slovenskimi besedami, za Dallas Morning News. Dončić sicer govori angleško, so še zapisali pri CBS Sports, a se je Cuban želel zanj še posebej potruditi in na svojega zvezdnika ustvariti velik vtis.

To sezono je Dončić v povprečju dosegal po 29,3 točke, 9,6 skoka in 8,9 podaje na tekmo, preden si je minulo soboto zvil gleženj na tekmi proti ekipi Miami Heat, za katero še vedno ne igra poškodovani Goran Dragić. Dončić naj bi se na parket vrnil po dveh tednih, so še zapisali pri CBS Sports.