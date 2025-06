Prvi naslov za slovensko ekipo v košarki na vozičkih: Parasport Slovenia prvak Lige NLB Wheel

Varovanci selektorja Žige Kobaševiča so pred skoraj 700 gledalci v Hali Tivoli z 79:70 premagali osemkratne prvake lige KKI Vrbas iz Banje Luke. Po zaostanku v prvem polčasu (33:41) so slovenski košarkarji tudi na krilih izjemne publike dobili tretjo (24:11) in četrto četrtino (22:18) za končno slavje 79:70. Slovenski košarkarji so igrali prvi finale in tudi uspeli: Enis Musić in Milan Slapničar sta dosegla po 18 točk, 16 jih je dodal David Škorjanc, 14 Nicola Favretto, 11 Haris Koduzović, 2 Matej Arh. V dresu podprvakov je Vlado Švraka dosegel 27 točk.