Clippersi so prvi nasprotniki Lakersov po prihodu Dončića

Lakersi so v soboto premagali New York Knicks s 128:112, medtem ko so Clippersi v nedeljo izgubili v Torontu s 115:108. Lakersi, ki zasedajo peto mesto v zahodni konferenci, so dobili osem od zadnjih 10 tekem. Clippers so šesti na zahodu in so v tej sezoni na domačem igrišču zbrali 17 zmag ter osem porazov.