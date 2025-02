Prvi odziv Dončića: Zapuščam mesto, kjer se bom vedno počutil kot doma

"Pred sedmimi leti sem prišel kot najstnik, da bi uresničil sanje po igranju košarke na najvišjem nivoju. Mislil sem, da bom tukaj preživel svojo kariero in res sem si želel, da bi vam prinesel naslov prvaka," je zapisal v pismu in dodal, da si ni predstavljal, da bo deležen takšne podpore in ljubezni.

"Za mladega fanta iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, ste poskrbeli, da se je v Teksasu počutil kot doma. V dobrih in slabih časih, od poškodb, pa do finala NBA se vaša podpora nikoli ni spremenila," se je poklonil navijačem.

Zahvalil se je tudi celotni skupnosti v Dallasu in organizacijam, s katerimi je sodeloval in pomagal tistim, ki so pomoč potrebovali. "Začenjam novo poglavje v košarki in zapuščam mesto, kjer se bom vedno počutil kot doma."

Pismo je zaključil z besedami, da imajo mesto Dallas in njegovi navijači pri njem posebno mesto. "Iz srca se vam zahvaljujem."