Prvi polfinalni zmagi Cedeviti Olimpiji in Heliosu

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo polfinalno preizkušnjo v ligi Nova KBM. Ljubljančani so do zmage prišli suvereno, vseeno pa so se morali zanjo potruditi bolj od pričakovanj. Misli so jim več kot očitno uhajale na drugo tekmo polfinala regionalnega tekmovanja ABA proti Crveni zvezdi čez manj kot 48 ur.

Košarkarji ekipe Helios Suns so le še zmago oddaljeni od drugega finala v tej sezoni. Februarja so na Kodeljevem nastopili v finalu pokala Spar, v torek pa si lahko z zmago v Podčetrtku zagotovijo še mesto v finalu lige Nova KBM.

Prvo polfinalno tekmo s Termam Olimia so dobili v tesni končnici, v kateri so imeli bolj mirne živce in natančno roko ter nekoliko več moči, čeprav sta oba trenerja nastopila z močno okrnjenima zasedbama. Trener Dejan Jakara je rotiral osem igralcev, Davor Brečko pa zgolj šest. Podčetrtani so dobro odprli tekmo in bili vse do konca v igri za prvo zmago proti Helios Suns v tej sezoni.

Ni sem jim izšlo, saj so v zadnji minuti zgrešili tri proste mete, enega sicer namerno, ko niso imeli več možnosti za izenačenje. Carlbe Ervin je bil z 19 točkami prvi strelec tekme, Miroslav Pašajlić in Leon Šantelj sta jih dodala 16 za domače, na drugi strani pa je Sandi Čebular zbral 17 točk, Nedžad Muratović pa 14 točk in 14 skokov.