Prvi poraz Dallasa na uvodu v 'pokalni' del sezone

Košarkarji Dallasa so nad pričakovanji vstopili v novo sezono in za začetek zabeležili štiri zmage. Uvod v gostovanje pri aktualnih prvakih pa je bil daleč od bleščečega, saj so že po prvi četrtini zaostajali za 16 točk (24:40). V nadaljevanju so zaostanek nekajkrat zmanjšali na manj kot deset točk, sredi zadnje četrtine so zaostajali za osem, a je izkušeni Denver na čelu z razigranim Nikolo Jokićem zdržal in prišel do svoje pete zmage.