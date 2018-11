Prvi poraz Reala, usodna Morabanc Andorra

Slovenski reprezentant Anthony Randolph je za poražence v slabih 25 minutah vknjižil 7 točk in 5 skokov, Klemen Prepelič, ki je prav tako kot Randolph tekmo začel v prvi peterki, pa je v 12 minutah vpisal 3 točke. Najboljši strelec Reala je bil z 32 točkami Jaycee Carroll, pri zmagovalcih pa so blesteli Dylan Ennis(17 točk), Michele Vitali (17) in Shayne Whittington (16).

Real Madrid je zaostajal večji del tekme, v zaključku tekme, natančneje v zadnjih štirih minutah, pa so se galaktiki povsem približali in 24 sekund do konca tekme izenačili na 105:105. Odločilni koš za goste iz Andore je tri sekunde do konca tekme dosegel Ennis, na drugi strani pa je met za zmago zgrešilSergio Llull.

Izid:

Real Madrid - MoraBanc Andorra 105:107(26:33, 32:26, 26:33, 21:15)