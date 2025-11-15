Prvi spopad v letošnji sezoni med Dončićem in Giannisom

Slednji bo skušal nadgraditi svoj nastop na tekmi z Los Angeles Lakers, ko si bo Milwaukee prizadeval prvič v tem mesecu povezati dve zaporedni zmagi.

Bucksi so se v petek z zmago s 147:134 po podaljšku maščevali za četrtkov poraz proti Charlottu. Nekdanji košarkar Lakersov Kyle Kuzma je bil vodilni igralec Milwaukeeja z 29 točkami, 10 skoki, petimi asistencami in štirimi ukradenimi žogami.

Lakersi so se po četrtkovem težkem porazu proti Oklahoma City Thunder pobrali z zmago s 118:104 proti New Orleans Pelicans. Austin Reaves je dosegel 31 točk, Luka Dončić pa 24 točk in 12 asistenc. Deandre Ayton je prispeval 20 točk in 16 skokov.

"Ponosni smo na našo ekipo," je dejal trener Los Angelesa JJ Redick. "Veliko boljša obrambna tekma za nas. 28 asistenc je ogromno. Prišli smo do veliko dobrih metov. Veliko je razlogov za zadovoljstvo."

Lakersom bo proti Milwaukeeju manjkal LeBron James, ki bi se lahko v ekipo vrnil že na domači tekmi proti Utah Jazz. Redick ne more računati še na Gaba Vincenta. Na drugi strani sta odsotna Kevin Porter Jr. in Taurean Prince.

Los Angeles je lani izgubil oba obračuna proti Milwaukeeju, pri katerem v tej sezoni veliko energije prinaša 23-letni branilec Ryan Rollins. Ta v svoji drugi polni sezoni pri Bucksih v povprečju dosega 17,3 točke, 3,7 skoka in 5,7 asistence.