Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Prvi spopad v letošnji sezoni med Dončićem in Giannisom

Milwaukee, 15. 11. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Los Angeles Lakers bodo niz petih zaporednih gostujočih tekem zaključili v Milwaukeeju. Luka Dončić in soigralci bodo skušali kronati dobro igro na tekmi v New Orleansu z novo zmago, medtem ko si Milwaukee prizadeva prvič v tem mesecu povezati dve zaporedni zmagi.

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo
Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo FOTO: Profimedia

Bucksi so se v petek z zmago s 147:134 po podaljšku maščevali za četrtkov poraz proti Charlottu. Nekdanji košarkar Lakersov Kyle Kuzma je bil vodilni igralec Milwaukeeja z 29 točkami, 10 skoki, petimi asistencami in štirimi ukradenimi žogami.

Slednji bo skušal nadgraditi svoj nastop na tekmi z Los Angeles Lakers, ko si bo Milwaukee prizadeval prvič v tem mesecu povezati dve zaporedni zmagi.

Preberi še Dončić po zmagi zbodel soigralca in nasmejal košarkarsko javnost

Lakersi so se po četrtkovem težkem porazu proti Oklahoma City Thunder pobrali z zmago s 118:104 proti New Orleans Pelicans. Austin Reaves je dosegel 31 točk, Luka Dončić pa 24 točk in 12 asistenc. Deandre Ayton je prispeval 20 točk in 16 skokov.

"Ponosni smo na našo ekipo," je dejal trener Los Angelesa JJ Redick. "Veliko boljša obrambna tekma za nas. 28 asistenc je ogromno. Prišli smo do veliko dobrih metov. Veliko je razlogov za zadovoljstvo."

Lakersom bo proti Milwaukeeju manjkal LeBron James, ki bi se lahko v ekipo vrnil že na domači tekmi proti Utah Jazz. Redick ne more računati še na Gaba Vincenta. Na drugi strani sta odsotna Kevin Porter Jr. in Taurean Prince.

Los Angeles je lani izgubil oba obračuna proti Milwaukeeju, pri katerem v tej sezoni veliko energije prinaša 23-letni branilec Ryan Rollins. Ta v svoji drugi polni sezoni pri Bucksih v povprečju dosega 17,3 točke, 3,7 skoka in 5,7 asistence.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba la lakers milwaukee bucks luka dončić giannis
Naslednji članek

Slovenke v Estoniji do druge zmage

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330