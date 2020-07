Harden in Jokić prispela v Orlando, okuženi Barnes ostal v Sacramentu

Igralci se počasi zbirajo v Disneyjevem zabavišču v Orlandu, kjer bo 22 klubov NBA 11. marca prekinjeno sezono nadaljevalo 30. julija. James Harden , ki je pred premorom s povprečjem 34,4 točke na tekmo vodil na lestvici strelcev lige NBA , je v kamp svoje ekipe na Floridi prispel sinoči, pet dni potem, ko se je večina njegovih soigralcev že vselila v hotel, in ga pred treningi čaka še karantena. Ekipa razloga za njegov poznejši prihod ni objavila. Še vedno pa ni prišel njegov soigralec Russell Westbrook , ki je bil pozitiven na testiranju, zanj se sploh še ne ve kdaj in če bo sploh prišel.

Približno ob istem času kot Harden je v zavarovano okolje v Orlandu prišel tudi član Denverja Nikola Jokić . Srbski zvezdnik je bil prejšnji mesec pozitiven v svoji domovini ter so mu po nekaj negativnih testih v izolaciji vendarle dovolili, da se je pridružil soigralcem.

Harrison Barnes pa ni dopotoval na Florido skupaj s soigralci. "Pred odhodom v Orlando sem prejšnji teden prejel pozitivni izid testiranja na covid-19. Pretežno sem brez simptomov bolezni. Sem v karanteni in spoštujem številne zdravstvene protokole, dokler mi ne bodo dovolili odhoda v Orlando,"je zapisal košarkar Sacramento Kingsov.

Barnes je bil prvak lige NBA z Golden State Warriorsi v sezoni 2014/15, leto kasneje pa se je pridružil moštvu Dallas Mavericks, kjer je v sezoni 2018/19 štiri mesece in pol igral tudi z Luko Dončićem. Iz Dallasa so ga prodali v Sacramento, s katerim je v tej sezoni pred prekinitvijo zaradi pandemije novega koronavirusa zasedal 11. mesto zahodne konference. Od mest, ki vodijo v končnico so oddaljeni štiri zmage.