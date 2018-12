Prvi strelec Portlanda o košu Dončića: Vedel sem, da bo ta nor met šel skozi obroč

"Je zares, zares, zares dober igralec, ne le ko govorimo o novincih," je še priznal Lillard, ko so ga povprašali o Luki Dončiću. Njegove besede niso ostale skrite, saj je Portland na družbenih omrežjih objavil skupno fotografijo Lillarda in Dončića ter besede prvega strelca tekme. "Spomnim se mojega prvega leta. Prišel sem do točke, kjer sem takšne mete preprosto zadeval. Šlo je za to, da takšne mete zadenem. Takšnih trenutkov ima tudi Luka letos zelo veliko," je še pristavil 28-letni Lillard.

Dončić ni zablestel le s trojko, temveč tudi z dvojnim dvojčkom: zbral je 23 točk in 11 skokov, kar je celo več kot prvi skakalec ekipe DeAndre Jordan (10). Po norem košu je bil Luka znova tarča številnih ameriških novinarjev, ki se iz dneva v dan bolj zanimajo zanj. Razkril je, da takšne mete redno trenira. "Veliko ljudem se vse to zdi zabava, toda ni. Včasih takšne mete ekipa potrebuje," je po porazu v Oregonu razlagal Dončić.