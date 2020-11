Nika Barić prepričana: Mehurček bo utrdil naš ekipni duh

Zaradi "koronske krize" je bila Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) prisiljena v oblikovanje tako imenovanih mehurčkov za drugo od treh kvalifikacijskih oken za EP v Španiji in Franciji. Izbrala je šest lokacij, poleg Herakliona, kjer bodo ob Sloveniji, Grčiji, Islandiji in Bolgariji nastopale še ekipe iz skupine B (Izrael, Črna gora, Švedska), so to še Sarajevo, Riga, Istanbul, Amsterdam in Odivelas na Portugalskem.

Slovenija, ki je v uvodnih dveh krogih premagala Grčijo v Celju ter Bolgarijo v gosteh, bo na Kreti odigrala dve tekmi; v četrtek proti Islandiji in v soboto z Grčijo. Dve zmagi ta teden bi ji praktično že zagotovili mesto med šestnajstimi najboljšimi evropskimi reprezentancami, kajti na EP se bodo uvrstile zmagovalke skupin ter pet najboljših drugouvrščenih ekip. Slovenke so na Kreto pripotovale v nedeljo, zaradi pozitivnih testov sta doma ostali Tina Trebecin Eva Rupnik, ter v dvorani že opravile krajši trening. Selektor Damir Grgić je zadovoljen s pripravo igralk in vzdušjem, preko video povezave pa je opisal razmere v "mehurčku".