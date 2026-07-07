Prvič po 23 letih: košarkarji na vozičkih med elito

Slovenija je bolje začela polfinale, hitro povedla z 0:5, četrtino pa dobila z 12:15. Ko je Litva ušla na 18:17, je selektor Žiga Kobaševič vzel minuto odmora. Litovci so v 19. minuti povedli s 25:21, za končnih 25:25 ob polčasu pa sta poskrbela Milan Slapničar in David Škorjanc.
Tretjo četrtino so spet bolje začeli Litovci, povedli so z 28:25. Pri 28:27 se je v napadu izkazal Robi Bojanec, Slapničar pa je zadel za 28:29. Zatem je štiri zaporedne točke prispeval Bojanec, Škorjanc pa je pri 32:33 prehitel sireno za 32:35. Dve minuti pred koncem tretje četrtine je Slovenija s košem Nicole Favretta povedla s 36:41, s košem Škorjanca pa celo s 36:43. Ekipa z Baltika je ob koncu 3. četrtine spet ujela korak in znižala zaostanek na 41:44.
V zadnji četrtini je Slovenija dominirala – v 35. minuti je prednost zrasla na 9 točk (45:54). Dve minuti pred koncem tekme so Litovci znižali na 52:56. Potem pa sta Škorjanc in Favretto imela mirni roki in tekma je bila odločena. Slovensko slavje se je začelo.
Prvič po letu 2003
Slovenija bo prihodnje leto, septembra, igrala na EP A divizije v Liverpoolu. Zadnjič so bili Slovenci med elito leta 2003. Selektor Žiga Kobaševič reprezentanco vodi od leta 2017, pred štirimi leti so prišli iz C divizije v B, letos v A. Jutri igrajo finale divizije B. "Uvrstili smo se v A divizijo. To ni le trud zadnjih let, to je plod večletnega trdega in predanega dela. Sam sem selektor že skoraj 10 let. V tem času smo izpadli v divizijo C, se vrnili v B, danes smo ponosni člani divizije A. Če ne bi imeli vizije, kako se uvrstiti v divizijo A, nam ne bi uspelo. Uspelo pa nam je s trdim delom, modernim pristopom ter tudi z naturalizacijo Nicole Favretta," je po uspehu povedal selektor Žiga Kobaševič.
"Bili smo favoriti tekme, smo pa bili v velikem krču. Smo boljša ekipa od Litve, tudi za več kot 10 točk. V našo korist sta presodila dva faktorja: Litva je dosegla 52 točk ter naša obramba na njihovem najboljšem igralcu Vytautasu Skučasu," je Kobaševič namenil nekaj besed polfinalu, potem pa si ogledal prvi polčas drugega polfinala Izrael – Portugalska.
Pod uspeh so se podpisali Milan Slapničar, Haris Kuduzović, Enis Musić, Simon Gračnar, Robi Bojanec, Matej Arh, Nicola Favretto, David Škorjanc in Klemen Lokar. Reprezentanco vodi selektor Žiga Kobaševič, v strokovnem štabu so še Aleš Povše, Saša Ogrizovič, Marino Popovič in Milan Stanič.
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