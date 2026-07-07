Prvič po 23 letih: košarkarji na vozičkih med elito

Tretjo četrtino so spet bolje začeli Litovci, povedli so z 28:25. Pri 28:27 se je v napadu izkazal Robi Bojanec , Slapničar pa je zadel za 28:29. Zatem je štiri zaporedne točke prispeval Bojanec, Škorjanc pa je pri 32:33 prehitel sireno za 32:35. Dve minuti pred koncem tretje četrtine je Slovenija s košem Nicole Favretta povedla s 36:41, s košem Škorjanca pa celo s 36:43. Ekipa z Baltika je ob koncu 3. četrtine spet ujela korak in znižala zaostanek na 41:44.

Slovenija je bolje začela polfinale, hitro povedla z 0:5, četrtino pa dobila z 12:15. Ko je Litva ušla na 18:17, je selektor Žiga Kobaševič vzel minuto odmora. Litovci so v 19. minuti povedli s 25:21, za končnih 25:25 ob polčasu pa sta poskrbela Milan Slapničar in David Škorjanc .

V zadnji četrtini je Slovenija dominirala – v 35. minuti je prednost zrasla na 9 točk (45:54). Dve minuti pred koncem tekme so Litovci znižali na 52:56. Potem pa sta Škorjanc in Favretto imela mirni roki in tekma je bila odločena. Slovensko slavje se je začelo.

Slovenija bo prihodnje leto, septembra, igrala na EP A divizije v Liverpoolu. Zadnjič so bili Slovenci med elito leta 2003. Selektor Žiga Kobaševič reprezentanco vodi od leta 2017, pred štirimi leti so prišli iz C divizije v B, letos v A. Jutri igrajo finale divizije B. "Uvrstili smo se v A divizijo. To ni le trud zadnjih let, to je plod večletnega trdega in predanega dela. Sam sem selektor že skoraj 10 let. V tem času smo izpadli v divizijo C, se vrnili v B, danes smo ponosni člani divizije A. Če ne bi imeli vizije, kako se uvrstiti v divizijo A, nam ne bi uspelo. Uspelo pa nam je s trdim delom, modernim pristopom ter tudi z naturalizacijo Nicole Favretta," je po uspehu povedal selektor Žiga Kobaševič.

"Bili smo favoriti tekme, smo pa bili v velikem krču. Smo boljša ekipa od Litve, tudi za več kot 10 točk. V našo korist sta presodila dva faktorja: Litva je dosegla 52 točk ter naša obramba na njihovem najboljšem igralcu Vytautasu Skučasu," je Kobaševič namenil nekaj besed polfinalu, potem pa si ogledal prvi polčas drugega polfinala Izrael – Portugalska.

Pod uspeh so se podpisali Milan Slapničar, Haris Kuduzović, Enis Musić, Simon Gračnar, Robi Bojanec, Matej Arh, Nicola Favretto, David Škorjanc in Klemen Lokar. Reprezentanco vodi selektor Žiga Kobaševič, v strokovnem štabu so še Aleš Povše, Saša Ogrizovič, Marino Popovič in Milan Stanič.