Prvič po 48 letih kot prvi izbran belopolti Američan

Leto kasneje so svoje upe nanj položili pri Milwaukee Bucks, ki so zanj porabili prvi izbor na naboru. Benson je za srnjake debitiral proti Los Angeles Lakersom.

Za kako hud udarec je šlo, zgovorno priča dejstvo, da si je zvezdnik Lakersov pri tem zlomil roko in bil nato s parketov odsoten dva meseca. Zanimivo pa je, da za svojo umazano potezo sploh ni bil kaznovan.

Benson je utrpel pretres možganov in tekme ni mogel nadaljevati. Na parket se je vrnil štiri dni kasneje proti Chicagu. V Milwaukeeju je ostal do leta 1980, nato pa je igral še za Detroit, Utah in Cleveland. Skupno je v ligi NBA prebil 11 let, odigral 680 tekem rednega dela in v povprečju dosegal 9,1 točke ter 5,7 skoka.