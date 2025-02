Prvič se je javil tudi Davis: Nimamo kaj, to je posel

Anthony Davis je nova okrepitev teksaške ekipe, medtem ko se bo Luka Dončić , ena od velikih zvezd prvenstva NBA, v skladu s tem dogovorom, ki je bil tajen do objave, ustalil v Kaliforniji. "Košarkarski posel je posel kot vsak drug," je na Instagramu med drugim zapisal Davis, ki je bil dolgih šest sezon v Los Angelesu desna roka superzvezdnika LeBrona Jamesa v moštvu Lakers. "Pred šestimi leti sem prišel v Los Angeles z ambicijo osvojiti naslov prvaka in tega trenutka ne bom nikoli pozabil," je zapisal, ko je imel v mislih naslov jezernikov 2020. "To je posel," je še dodal. V skladu s kupčijo, ki je pošteno zatresla športni svet, se je 31-letni Anthony Davis pridružil Dallasu.

Los Angeles bo vedno imel posebno mesto v mojem srcu in bo vedno eden mojih domov, je dodal 31-letni Davis, ki je svojo poklicno kariero začel v New Orleansu.

Kar se tiče Dončića, je po ganljivem poslovilnem pismu Dallasu že oblekel svoje nove jezerniške barve najuspešnejšega kluba v zgodovini lige z Boston Celtics in med drugim dejal, da je hvaležen za to čudovito priložnost. "Košarka mi pomeni vse v življenju in ne glede na to, kje jo bom igral, bom to počel z enakim veseljem, strastjo in ciljem osvojiti prvenstvo," je še ne 25-letni slovenski reprezentant zapisal na Instagramu.