Oranžni košarkarski zmaji prvič v Stožicah, tretjič do zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije se veselijo tretje zmage v pripravljalnem obdobju. Zmaji so v mali stoženski dvorani z rezultatom 94:61 ugnali Split in tako z dvema zmagama na dveh tekmah v treh dneh zaključili drugi cikel priprav na novo sezono. To je bila ena izmed zadnji pripravljalnih tekem pred spektaklom v Tivoliju, ki ga bomo prihodnji konec tedna prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Športna javnost bo lahko prenovljeno Cedevito Olimpijo na delu prvič videla v petek, 6., in v soboto, 7. septembra na mednarodnem košarkarskem turnirju v Hali Tivoli, ki ga ljubljanski klub organizira v okviru Ljubljanskega festivala športa. Na turnirju bodo poleg ljubljanskega kluba sodelovali še Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball. Neposredne prenose tekem bo mogoče spremljati na Kanalu A in VOYO.

Spomnimo, Cedevita Olimpija je na prvi pripravljalni tekmi poletja v Kranjski Gori z rezultatom 101:53 premagala Zlatorog Laško, v petek so bili Zmaji na Kodeljevem s 93:83 boljši od Budućnosti VOLI, na tretjem obračunu pred začetkom nove sezone pa so v nedeljo premagali še Split. V Stožicah so v nedeljo Ljubljančani obračun z moštvom iz Dalmacije začeli zadržano, zaostajali z 0:8, do zaključka prve četrtine ujeli priključek (17:17), nato pa prestavili v višjo prestavo, pred zadnjo četrtino vodili s +32 (78:46) in tekmo nato mirno pripeljali do konca.

Trener Cedevite Olimpije (desno) Zvezdan Mitrović FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Za Ljubljančane je največ točk, 18, dosegel Brynton Lemar, sledil je Devin Robinson, ki je 17 točkam dodal še šest asistenc, DJ Stewart pa je ob 13 točkah podelil pet asistenc. Cedevita Olimpija se je predstavila brez Gregorja Glasa, ki tokrat preventivno znova ni stopil na parket, in Roka Radovića, ki je pred začetkom tekme začutil bolečine v mečni mišici. "Za nami je dober in delaven teden z dvema pripravljalnima tekmama in dosti potrošene energije. Kar se tiče tekme, smo začeli zadržano, nato pa se z energijo dvignili. Z dobro igro v obrambi smo začeli teči, prihajali smo do protinapadov, nisem pa zadovoljen z vsem. Delamo mnogo napak, a v pripravljalnem obdobju je to normalno," je za uradno spletno stran dejal glavni trener Cedevite Olimpije.

Drugi cikel priprav je za Ljubljančane zaključen, sledi prost dan, v torek pa se bo ekipa znova zbrala v Stožicah. V Ljubljani bodo Ljubljančani odigrali tudi četrto pripravljalno tekmo, v petek v Stožice prihaja Mitteldeutscher. Tekma bo odigrana za zaprtimi vrati, prvič pa se bo zasedba Cedevite Olimpije javnosti predstavila v Tivoliju, kjer bo prihodnji teden na pripravljalnem turnirju gostila Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball.

Brynton Lemar FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand